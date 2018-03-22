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28 Марта 2018, 17:25 | Регион сегодня

Во Владивостоке ГИБДД и аварийные комиссары должны оформлять ДТП за 10 минут

Машины после ДТП должны убирать с проезжей части немедленно

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу ГИБДД и аварийным комиссарам сократить время оформления ДТП.

В администрации Владивостока обсудили вопрос минимизации транспортных заторов на городских дорогах путем сокращения времени оформления ДТП. Глава города Виталий Веркеенко поручил решение такого важного для краевого центра вопроса ГИБДД и аварийным комиссарам.

«Для минимизации транспортных заторов необходимо реализовать целый комплекс мер, связанный с качеством дорожного покрытия и разметки, организацией парковок, правильной работой светофоров и культурой вождения, - отметил Виталий Веркеенко. - Одна из причин формирования пробок – длительное время оформления дорожно-транспортных происшествий. Его необходимо максимально сократить».

В 2017 году на территории Владивостока оформлено 15 254 ДТП, в 774 из которых пострадали люди. Повреждено более 30 тысяч транспортных средств. Основные ДТП – столкновения (около 79%), 11% - наезд на транспортное средство, 5,8% - наезд на препятствие и 433 случая (2,8%) – наезд на пешехода, сообщили представители ГИБДД.

«Ежемесячно в ГИБДД поступает в среднем 1460 сообщений о ДТП. Ежедневно в городе работают около 15-20 экипажей ДПС, среднее время прибытия на место сотрудников составляет 30-40 минут, столько же требуется для оформления происшествия», - отметил Владимир Горовенко, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД по городу Владивостоку.

Оформить незначительное ДТП без пострадавших могут сами участники аварии, заполнив «Извещение о ДТП» - Европротокол, но пользуются автомобилисты этим не часто. У участников попросту может не быть бланков, либо они не могут оценить сумму ущерба или надеются на бОльшую сумму компенсации. Либо могут попросту находиться в шоковом состоянии. Тем временем за ними скапливаются многокилометровые пробки.

Владивосток – один из самых автомобилизированных городов России, улицы краевого центра перегружены автотранспортными средствами. По данным ГИБДД, на конец 2017 года на территории Владивостока было зарегистрировано 313 400 автомобилей. Из них 272 тысячи легковых, 20 тысяч грузовиков, 4 тысячи автобусов и 4 500 прицепов категории «Е». Помимо зарегистрированного в городе автотранспорта, по улицам передвигаются и автомобили, поставленные на регистрационный учёт в других муниципальных образованиях края и регионах страны. На 1000 жителей приходится 540 транспортных средств. Между тем, общая протяжённость городских дорог – 700 километров, а протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием – около 500 километров. Нагрузка на дороги колоссальная.

«Сколько бы дорог-дублёров и новых проездов мы не построили, хотя работа такая ведётся, степень автомобилизации чрезвычайно высока, и новые дороги проблемы загруженности основных магистралей не решат. Один из методов сокращения транспортных заторов – оперативное оформление аварий, которые удерживают потоки автомобилей, - подчеркнул Виталий Веркеенко. - Поэтому необходимо совместно найти путь, при котором машины после ДТП будут убраны с проезжей части немедленно, а оформление ДТП занимало не полтора часа, а 10 минут. Администрация готова помогать в решении этой сложной задачи, потому как муниципалитет не хочет, чтобы город стоял в пробках. Дороги должны быть свободны».

Один из руководителей службы аварийных комиссаров предложил создать единую электронную площадку, на которую будет стекаться вся информация о произошедших ДТП, а доступ к ресурсу будет открыт как сотрудникам ГИБДД, так и аварийным комиссарам. Входящий сигнал о ДТП будет виден всем участникам, что позволит оперативно выезжать на место в случае необходимости, либо консультировать участников ДТП о самостоятельном заполнении Европротокола на расстоянии.

Для детальной проработки совместных действий было принято решение о проведении обучающих семинаров, в которых примут участие аварийные комиссары, представители страховых компаний и ГИБДД. В том числе рассмотрят вопрос наложения штрафов за неубранное с проезжей части авто, мешающее движению других участников дорожного движения, предусмотренных пунктом 2.6.1 «Правил дорожного движения».

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: аварийный комиссар  штрафы  ГИБДД 


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