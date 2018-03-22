Без страховки торговые центры будут закрывать

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Собственников мест массового скопления людей заставят страховать не только ответственность, но и вред, который может быть нанесен гражданам

Введение страхования ответственности собственников мест массового скопления людей станет экономическим рычагом для повышения пожарной безопасности этих объектов, считают Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и  Национальный союз страховщиков ответственности.

«Урок» не выучен

Система страховой защиты посетителей публичных мероприятий и ответственности собственников мест массового скопления людей в России так и не появилась.

Сейчас на разных уровнях власти обсуждают ряд инициатив, дающих возможность так или иначе обеспечить условно «страхование жизни» человека. Речь идет о вмененном страховании, его модель прорабатывается. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь ЮРГЕНС.

После «Хромой лошади» в России на различных уровнях обсуждалась идея повышения ответственности организаторов массовых мероприятий за безопасность третьих лиц, однако никакие значимые решения по этой теме так и не были приняты, отметил он.

«Следует отметить, что в России достаточно давно обсуждается вопрос о том, как защитить жизнь и здоровье граждан, а также имущество физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от негативных последствий пожара», - сказал он.

МЧС РФ после пожара в клубе «Хромая лошадь» разработало законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара», напомнил президент ВСС.

«Мы уверены, что развитие противопожарного страхования или страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов», - пояснил президент союза.

По оценке ряда экспертов, число объектов, которые потенциально могут покрываться таким страхованием, составляет порядка 400 тыс. (то есть один такой объект приходится в среднем на 350-400 человек населения РФ).

«Стоимость страховки, по нашим подсчетам, может варьироваться в диапазоне от одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, могущих пострадать при пожаре конкретного объекта», - добавил И. Юргенс.

Печальная статистика

В развитых странах существуют экономические рычаги влияния на собственников объектов, и один из ключевых – механизм страхования, продолжил И.Юргенс. Благодаря этому механизму может быть обеспечено повышение пожарной безопасности и в России. «Изучая зарубежный опыт, мы видим, что страны идут по пути не только административного прессинга со стороны надзора, но и задействуют экономические рычаги», - сказал он.

Необходимо ввести страхование в отношении мест массового пребывания людей для того, чтобы снять с государства и бизнеса любую избыточную нагрузку. Самое важное — гарантировать пострадавшим выплату возмещения в тех случаях, когда трагедию невозможно было предотвратить, пояснил президент ВСС.

«Было бы целесообразно, чтобы организации, которая устраивает мероприятия в местах массового пребывания людей, вменялось в обязанность заключать договор ответственности перед третьими лицами», - добавил он.

Поэтому это более широкий термин — страхование не только ответственности, но и вреда, который может быть нанесен гражданам в результате какого-либо события (это может быть не только пожар, но и обрушение потолка) в местах массового скопления людей.

Таким образом страхование решает сразу несколько задач:

- компенсация за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан в результате пожара (в существующей практике обязательного страхования ответственности (ОСОПО и ОСГОП) лимит по вреду жизни составляет 2 млн рублей).

- повышение противопожарной устойчивости объектов экономическими средствами. В зависимости от уровня противопожарной защиты объекта и перечня рисков страховая компания будет устанавливать страховую премию. Если уровень противопожарной защиты объекта высок, угроза возникновения пожара незначительна, то и страховая премия будет минимальной. Если же уровень противопожарной защиты объекта низкий, существует достаточно высокая угроза возникновения пожара, - то и страховая премия будет высокой.

Крайние меры: страховые организации могут отказаться от страхования того или иного объекта, и тогда этот объект не должен функционировать до устранения критических недостатков в обеспечении пожарной защиты. Опыт других стран говорит об эффективности такого механизма.

Вопросы противопожарного страхования в России имеют достаточно длительную историю. Более 200 лет назад страховые компании уже осуществляли страхование от пожаров.

Впервые государственное страховое общество было организовано в России в 1786 году и называлось «Страховая экспедиция». Его задачей было страхование строений от пожаров. Во многих городах России целые пожарные команды содержались не государством, а страховым сообществом. Страховые организации вкладывали достаточно большие суммы в предотвращение пожаров.

«Для оценки ущерба от пожаров можно представить, что Россия теряет ежегодно город с численностью населения примерно 130 000 человек со всей инфраструктурой: ночными клубами, больницами, школами... Это очень серьезно», - отметил И.Юргенс.

Как сообщает администрация Владивостока, 29 марта состоится бесплатный семинар о пожарной безопасности.

В четверг, 29 марта, во Владивостоке пройдет семинар «Пожарная безопасность субъектов предпринимательства. Порядок осуществления надзора с 01.01.2018. Изменение требований к объектам». Организатором выступил Центр развития предпринимательства. На вопросы предпринимателей ответит Ольга Иванова, председатель Совета по взаимодействию УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю с бизнес-сообществом Приморского края. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: вред  страхование  пожарная безопасность 


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Комментарии
  • Мик20:22, 28.03.2018

    Капец. . . Так и думал что сейчас страхование введут в обизаловку. . . По большому счёту всем наплевать на жертвы, главное что бы было чем компенсировать смерть. . . . Ужас к чему пришли. . . получается оплати страховку и делай что хочешь, хоть сжигай всех. . . . Умом Россию не понять. . .
  • Мик20:26, 28.03.2018

    Для депутатов гос думы и всех прочих инициаторов законов и любых изменений надо ввести уголовную ответственность, за принятие нерадивых законов и чьего либо лоббирования!Вплоть до пожизненного заключения. Вот тогда будут приниматься только нужные , народные законы!! Для людей, а не против. . .
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