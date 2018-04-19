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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 28 Апреля, 16:40 |
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На острове Русский проверяют рост урожая на гребешко-трепанговой ферме
В бухте Круглая на острове Русский резидент Свободного порта Владивосток – компания «Русская Марикультура» - создает туристско-рекреационную зону и морскую ферму по разведению трепанга и гребешка. Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
«Группа компаний «Антей» реализует параллельно несколько проектов. Один из них – проект дочерней компании «Русская Марикультура» по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией», - рассказал генеральный директор ООО «Русская марикультура» Владимир Стоянов.
Он пояснил, что компания «Русская марикультура» учреждена в прошлом году. На текущий момент в пользовании находится более 280 га рыбоводных участков. «До конца 2017 года были установлены садки и высажена молодь. Сейчас проводим мониторинг состояния молодняка и поголовья, в этом году будем делать пробные изъятия для того, чтобы оценить, насколько быстро растет наш урожай», - уточнил он.
Общая сумма инвестиций в проект составит более 200 млн рублей. По словам Владимира Стоянова, сейчас в проект инвестировано порядка 70 млн рублей, в которые входят 30 млн оборотных средств и более 40 млн капитальных затрат, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В дальневосточную государственную программу дополнительно включат еще 22 инвестиционных проектаНапомним, для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд рублей. Такое решение было принято по итогам заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
«Дальний Восток сегодня предлагает инвесторам выгодные условия инвестирования, здесь созданы территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, крупным инвестиционным проектам оказывается инфраструктурная поддержка. Благодаря этому сегодня на Дальнем Востоке реализуется свыше 1200 новых проектов с инвестициями 3,7 трлн рублей. 107 новых предприятий уже заработало, до конца года их будет 200», - заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Отметим, что Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26 процентов всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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