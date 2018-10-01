По "Приморью-2" прошел тестовый груз из Японии в Китай

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 11 Октября, 00:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
10.10 |
Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
10.10 |
Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
10.10 |
Любителям "бекпекинга", "автостопа", "букинга" и автотуризма прописали правила
10.10 |
Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
10.10 |
Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
28 Апреля 2018, 14:15 | Регион сегодня |

По "Приморью-2" прошел тестовый груз из Японии в Китай

Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 млн тонн в год.

Японский паром Eastern Dream, провозивший тестовую партию транзитного груза из Японии (г. Сакаиминато) в Китай (г. Чанчунь) по международному транспортному коридору «Приморье-2» осуществил заход в «Морской порт в бухте Троицы» («МПБТ»).  

Дополнительно на борт парома был погружен контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в порт Зарубино из Китая для отправки в Японию. 
Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом — японский логистический оператор Nippon Express  Co.,  Ltd. Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тысяч тонн принадлежит компании  DBS Cruise Ferry (Южная Корея).

Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется, что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 млн тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Транспортный коридор «Приморье-1» свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья. Транспортный коридор «Приморье-2» свяжет порты юго-запада Приморья — Посьет, Зарубино и Славянку — с провинциями Китая.

Выгодное географическое расположение «Морского порта в бухте Троицы» позволяет перемещать грузы  между Японией и северо-восточной частью Китая по кратчайшему пути, а инфраструктура порта помогает в короткие сроки осуществлять процедуры оформления и перевалку.

ООО «МПБТ» является международным универсальным перегрузочным комплексом с возможностью переваливать широкую номенклатуру грузов. На территории порта располагаются государственные контролирующие органы, участвующие в оформлении транзитных грузов, что способствует прохождению всех процедур с минимальными административными барьерами. Железнодорожная инфраструктура связывает «Морской порт в бухте Троицы» с Транссибирской магистралью. Порт является ключевым звеном для обеспечения логистики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, в рамках утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье – 2», предусматривающей комплекс мероприятий по обеспечению «бесшовного» транзита грузов из северо-восточных провинций Китайской Народной Республики в порты Приморского края, 4 июля 2017 года в Москве между Минвостокразвития России и Госкомитетом КНР по развитию и реформе подписан меморандум о сотрудничестве в области развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».

В начале ноября прошлого года в Пекине в ходе XXII регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования создания инфраструктуры МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» с компанией АООО «Китайская компания коммуникаций и строительства» (China Communications Construction Company Ltd.). Предварительное ТЭО представлено российской стороне на дне Китайского инвестора 19 апреля 2018 года.

Планируется, что а полях IV Восточного экономического форума правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики будет подписано соглашение о совместном развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье-2  Приморье-1 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика