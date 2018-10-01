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Четверг| 11 Октября, 00:28 |
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По "Приморью-2" прошел тестовый груз из Японии в Китай
Японский паром Eastern Dream, провозивший тестовую партию транзитного груза из Японии (г. Сакаиминато) в Китай (г. Чанчунь) по международному транспортному коридору «Приморье-2» осуществил заход в «Морской порт в бухте Троицы» («МПБТ»).
Дополнительно на борт парома был погружен контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в порт Зарубино из Китая для отправки в Японию.
Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом — японский логистический оператор Nippon Express Co., Ltd. Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тысяч тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry (Южная Корея).
Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется, что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 млн тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Транспортный коридор «Приморье-1» свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья. Транспортный коридор «Приморье-2» свяжет порты юго-запада Приморья — Посьет, Зарубино и Славянку — с провинциями Китая.
Выгодное географическое расположение «Морского порта в бухте Троицы» позволяет перемещать грузы между Японией и северо-восточной частью Китая по кратчайшему пути, а инфраструктура порта помогает в короткие сроки осуществлять процедуры оформления и перевалку.
ООО «МПБТ» является международным универсальным перегрузочным комплексом с возможностью переваливать широкую номенклатуру грузов. На территории порта располагаются государственные контролирующие органы, участвующие в оформлении транзитных грузов, что способствует прохождению всех процедур с минимальными административными барьерами. Железнодорожная инфраструктура связывает «Морской порт в бухте Троицы» с Транссибирской магистралью. Порт является ключевым звеном для обеспечения логистики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Напомним, в рамках утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье – 2», предусматривающей комплекс мероприятий по обеспечению «бесшовного» транзита грузов из северо-восточных провинций Китайской Народной Республики в порты Приморского края, 4 июля 2017 года в Москве между Минвостокразвития России и Госкомитетом КНР по развитию и реформе подписан меморандум о сотрудничестве в области развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».
В начале ноября прошлого года в Пекине в ходе XXII регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования создания инфраструктуры МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» с компанией АООО «Китайская компания коммуникаций и строительства» (China Communications Construction Company Ltd.). Предварительное ТЭО представлено российской стороне на дне Китайского инвестора 19 апреля 2018 года.
Планируется, что а полях IV Восточного экономического форума правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики будет подписано соглашение о совместном развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
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