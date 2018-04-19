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14 гектаров земли в игорной зоне "Приморье" выставляются на аукцион
Корпорация развития Приморского края объявила о начале приема заявок на аренду земельных участков в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» (игорная зона). Предполагается строительство новых казино, отелей, а также развлекательных объектов.
Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, передача участков новым инвесторам проекта будет проходить через процедуру открытого аукциона.
«На сегодняшний день аукцион является самой прозрачной процедурой для выбора инвестора, которая позволяет допустить к участию максимальное количество компаний. На данный момент на территории ИРК свободны 10 участков общей площадью 60,8 гектаров. Мы планируем провести несколько аукционов, на которых будут выставлены все участки по очереди», – сообщил врио генерального директора Корпорации Игорь Трофимов.
Заявки будут приниматься в течение месяца. Таким образом, 28 мая – последний день приема документов. На 29 мая запланировано проведение аукциона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Так, первым лотом будут представлены два участка под номерами 12 и 27, общей площадью 14 гектаров. Минимальная сумма инвестиций должна составить не менее 8 миллиардов рублей. Согласно требованиям, указанным в бизнес-плане проекта, назначением участков является гостиничный комплекс категории 4 звезды с казино и парковкой. При создании нового объекта предусмотрено создание новых баров, ресторанов и организация других сопутствующих развлекательных услуг.
«Наш проект – это не только игорная зона, тем не менее, строительство казино является самым перспективным направлением для инвестора, учитывая уникальные преимущества территории и потенциальный туристический рынок. Однако важно понимать, что нашей главной задачей является создание интегрированного развлекательного курорта, который подразумевает не только развитие азартных игр и строительство гостиниц, но и полноценное развитие развлекательного сектора. Мы планируем сделать курорт основным местом притяжения туристов в Приморский край и на Дальний Восток за счет создания мест для молодежного и семейного отдыха в том числе», – отметил врио генерального директора Игорь Трофимов.
Согласно распоряжению Корпорации, заявки будут приниматься в течение месяца. Таким образом, 28 мая – последний день приема документов. На 29 мая запланировано проведение аукциона. Для участия необходимо оформить заявку на сайте www.cdprim.ru.
Напомним, что Корпорация развития Приморского края занимается созданием на территории будущего курорта инженерной инфраструктуры – строительством дорожной сети, сети водоснабжения и водоотведения, связи, мощности электро- и теплоснабжения, заключает инвестиционные соглашения, а также оказывает комплексную консультационную и практическую поддержку инвесторам, которые намерены вкладывать в экономику Приморского края.
На сегодняшний день в рамках проекта игорной зоны уже заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей. На данный момент на территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Cristal ведется создание двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничного комплекса с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.) и гостиничного комплекса с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим»). Завершить строительство планируется к концу 2019 года.
Совместно с профильными федеральными структурами Корпорация развития Приморского края находится в стадии переговоров с несколькими компаниями из России, Китая, Республики Корея и стран Европы.
Напомним, что интегрированный развлекательный курорт «Приморье» — самый масштабный на Дальнем Востоке России туристический проект игорно-развлекательного типа. На его территории планируется создать не менее восьми отелей с ресторанами и казино, а также развлекательные объекты. Общая площадь составляет 619 гектаров. Первая стадия проекта рассчитана до 2022 года. Проект реализуется по подобию Макао и Лас-Вегаса.
Высокие перспективы проекта обусловлены несколькими факторами. Это уникальные географические преимущества курорта – он расположен в 15-ти километрах от международного аэропорта и в 50-ти километрах от Владивостока. Также территория ИРК находится в двух часах полета от крупных экономических центров Северо-Восточной Азии.
В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 миллионов человек только в Японии, Северо-Восточном Китае и Республике Корея. Наличие прибрежной полосы с высокими рекреационными возможностями, уникальная экосистема края и его близость к странам АТР делают развлекательный курорт одним из наиболее успешных проектов.
Доступность для посещения туристов курорту обеспечивает безвизовые обмены со странами Азии – КНР и Республики Корея, а также введение упрощенного визового режима.
Напомним, с 1 августа 2017 года в Приморском крае действует упрощенный визовый режим на 8 дней со сроком оформления визы до 4-х дней для жителей 18 стран мира: КНР, КНДР, Бруней, Индия, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.
А главное, что налоговый режим предусматривает самые низкие в мире налоговые ставки на игорный бизнес. Налоговый сбор за один игровой стол – 125 000 рублей, за один игровой автомат – 7 500 рублей. При решении Правительства РФ увеличить налоговый коридор для операторов казино власти Приморского края для инвесторов игорной зоны «Приморье» размер уплачиваемого налога оставили прежним. Также предусмотрены налоговые каникулы по налогу на имущество (0% - первые 5 лет; 0,5% - последующие 5 лет; 2,2% - в последующее время). Помимо этого на базе объектов ИРК Приморье в 2018 году впервые в регионе будут запущены режимы Tax Free и Duty Free.
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