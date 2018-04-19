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Суббота| 28 Апреля, 16:40 |
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"Мадам Баттерфляй" внесла особый колорит в "Дальневосточную весну" в Приморье
Восемь концертных программ, которые были организованы на площадке Приморской краевой филармонии, привлекли более двух тысяч зрителей – поклонников классического искусства.
Заключительный концерт внес особую изюминку в фестивальную программу. В первом отделении прозвучал Концерт для скрипки с оркестром Н. ПАГАНИНИ.
Два последующих отделения сцена филармонии была предоставлена солистам Оперной студии Дальневосточного государственного института искусств. Они в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством главного дирижера, Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА представили фрагменты оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» – широко известной трагической истории юной японки, полюбившей лейтенанта американского флота. Заметим, что заглавную партию исполнила приглашенная гостья из Японии, лауреат международных конкурсов Шимура МАИ, которая внесла в сценическое действие особый национальный колорит.
Напомним, что организаторы традиционного фестиваль «Дальневосточная весна» в год 80-летия Приморского края сделали особый акцент на творчестве местных мастеров искусств, а также молодых артистов. В рамках фестиваля выступили лауреаты международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток», учащиеся хореографического отделения детской школы искусств №6 г. Владивостока с балетом «Русалочка» и другие приморские артисты.
Фото автора.
Ирина БАРАННИК.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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