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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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28 Мая 2018, 18:08 | Регион сегодня |
РРПК построит рыбоперерабатывающий завод в Приморье за 1,5 млрд руб
Проект по строительству берегового завода "Русский минтай" реализуется на территории ТОР "Надеждинская"
В 2018 году компания «Русский минтай» приступит к строительству рыбоперерабатывающего завода мощностью 25 тысяч тонн готовой продукции в год. Его планируется ввести в эксплуатацию на Дальнем Востоке в 2020 году.
«Русский минтай» - совместное предприятие «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК) и компании «ДВ Инвест», зарегистрированное в ТОР «Надеждинская». Как сообщила Евгения ЦЫМБАЛ, начальник управления внешних и внутренних коммуникаций OOO «Русская Рыбопромышленная Компания», накануне заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию бизнеса РРПК Иван ОСАДЧИЙ и заместитель руководителя Федеральное агентство по рыболовству (ФАР) Петр САВЧУК подписали договор о закреплении и предоставлении компании доли квоты добычи водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства.
«Наша с вами задача сделать отрасль современной, высокотехнологичной, - сказал Петр Савчук. - Рассчитываем, что результат этих позитивных изменений будет виден, прежде всего, нашим российским потребителям, и продукция под знаком «сделано в России» будет лучшей в мире».
Проект по строительству берегового завода «Русский минтай» реализуется на территории ТОР «Надеждинская». Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и позволит выпускать различные виды высококачественной рыбной продукции. Общие инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.
«Строительство современных береговых перерабатывающих мощностей является важным шагом на пути реализации стратегии Русской Рыбопромышленной Компании по увеличению доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, – отметил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. – Новый завод обеспечит расширение возможностей Компании по выпуску высококачественной продукции из дикой белой рыбы, в том числе в категории «готово к приготовлению», что отвечает фокусу РРПК на всей цепочке ценности для конечного потребителя».
Проект «Русский минтай» был разработан РРПК в рамках участия в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели. При проведении заявочной кампании было зафиксировано превышение заявленной потребности в инвестиционных квотах над выделенным на эти цели объемом ресурса, в связи с чем Росрыболовство провело аукцион на понижение, в ходе которого две компании сняли свои заявки.
Досье «Золотого Рога»: РРПК - один из лидеров среди российских производителей дикой белой рыбы. Компания занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
Теги: ррпк Русский минтай Надеждинская ТОР
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