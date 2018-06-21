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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Корейцы хотят построить в Приморье рыбоперерабатывающий и логистический комплекс на 4400 рабочих мест
Консорциум компаний из Республики Корея намерен реализовать проект по созданию в Приморском крае рыбоперерабатывающего и логистического комплекса. Об этом стало известно в ходе переговоров заместителя Председателя Правительства – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с корейскими партнерами в среду, 28 июня. В переговорах принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Консорциум, в состав которого входят крупнейшие южнокорейские компании, развивающие бизнес с Россией на базе порта Пусан, – «Корея Трейдинг энд Индастриз», «Кореан Сифудс», «Бусан Аторити порт», «Унико Лоджистикс», планирует вложить в развитие Приморья более 130 миллионов долларов. По мнению корейских коллег, Дальний Восток – это перспективный регион, потенциал которого в сфере рыбопереработки и логистики крайне высок.
«На Дальнем Востоке, в Приморье, сейчас идёт работа по созданию рыбопромышленного кластера, в связи чем предполагается резкое увеличение спроса на рыбную продукцию. Уверен, что богатые морские ресурсы региона в сочетании с корейскими передовыми технологиями в сфере логистики дадут прекрасные результаты», — отметил вице-президент Администрации порта Пусан Кан Бу Вон, подчеркнув, что главная цель проекта – превратить Дальний Восток в логистический хаб Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для решения этой задачи корейские инвесторы намерены в рамках двух этапов создать в Приморье сначала логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а затем построить завод по переработке рыбного филе и крабового мяса. Реализация проекта позволит создать около 4400 рабочих мест.
Сейчас корейская сторона занимается поиском российского партнёра и ведёт подбор участка для строительства. Предполагаемая территория – полуостров Назимова, расположенный во Владивостоке.
«Получение земельного участка – главный ключ к успеху в реализации нашего проекта. Мы планируем завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию в 2021 году, поэтому рассчитываем на помощь российской стороны в преодолении всех административных барьеров», — сообщил Кан Бу Вон.
Юрий Трутнев поручил генеральному директору Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леониду Петухову обеспечить поддержку инвесторам, а также попросил корейских партнеров привлекать к реализации проекта в большей степени российскую рабочую силу. Полпред также отметил, что в ближайшее время подобранный участок на территории полуострова в соответствии с действующим в России законодательством будет выставлен на торги.
«На Дальнем Востоке огромный потенциал по использованию морских участков. Большой интерес к ним проявляют инвесторы из Китая, уверен, что они привлекут внимание и южнокорейских партнеров. Первые торги по распределению этих участков мы намерены провести на предстоящем Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Активное освоение этих зон повлияет на транспортные потоки и количество рыбы, которая будет производиться и перерабатываться», — сообщил Полпред.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, реализация проекта по созданию рыбоперерабатывающего и логистического комплекса будет способствовать развитию Приморья и внесёт весомый вклад в расширение инвестиционного сотрудничества между краем и Республикой Корея.
«Наши корейские партнеры планируют построить в Приморье, на мысе Назимова одну из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе аукционную площадку торговли рыбой и морепродуктами, а также холодильники мощностью до 50 тысяч тонн. Это позволит перенести аукционною торговлю из Республики Корея на территорию Приморского края», – отметил Владимир Миклушевский.
Справочно: Компания «Корея Трейдинг энд Индастриз» учреждена в 1897 году. Является крупнейшим агентом в сфере сбыта российских морепродуктов, предоставления судоремонтных услуг, а также крупнейшим в мире производителем рыболовных сетей.
Общая стоимость активов компании – 159,1 млн долларов США.
Общая сумма акционерного капитала – 97 млн долларов США.
Порт г. Пусана является глобальным транзитным терминалом
северо-восточной Азии, занимает шестое место в списке крупнейших контейнерных портов и второе место в мире по перевалке международных транзитных грузов.
В 2004 году мэрией г.Пусана учреждена Администрация порта г. Пусана – государственное учреждение, занимающееся развитием, управлением и эксплуатацией порта г. Пусана.
Компания «Юнико Лоджистикс» учреждена в 2002 году. Является крупнейшим корейским логистическим оператором в России
и странах СНГ. Предприятие осуществляет морские, авиа
и железнодорожные грузоперевозки. «Юнико Лоджистикс» имеет 30 филиалов в различных регионах мира. В 2003 г. открыты филиалы в Российской Федерации (г. Москва), Казахстане (г. Алма-Ата) и Узбекистане
(г. Ташкент). Кроме того, в 2007 г. учреждены зарубежные компании в г. Алма-Ате и в г. Владивостоке, а в 2008 г. открыт офис дочерней компании ООО «Юнико Шиппинг» в г. Санкт-Петербурге.
Компания «Кориан Сифудс» учреждена в 2009 году. Осуществляет переработку морепродуктов и производство филейной продукции.
Ведет деятельность в ряде зарубежных стран, среди которых - Вьетнам, Китай, Пакистан.
В 2011 году учреждено совместное предприятие «Вина Прайд Сифудс» во Вьетнаме в целях производства филейной рыбной продукции, а также в 2015 г. – совместное предприятие «Самхо Интернэшнл Фуд (Киндао)» в Китае для аналогичного производства.
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