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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Главный вуз Приморья берется за демографию
Дальневосточный федеральный университет в сентябре 2018 года запускает первую в России магистерскую образовательную программу «Управление социально-демографическим развитием Дальнего Востока». Программа разработана ДВФУ совместно с Российской академией наук при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и направлена на подготовку квалифицированных специалистов в области демографии для регионов Дальнего Востока.
Образовательная программа рассчитана на два года и дает возможность изучить мировые исследовательские практики, познакомиться с опытом решения социально-демографических проблем других регионов и государств, а также приобрести навыки прикладных исследований, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как отметила директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, доктор экономических наук Елена Гаффорова, ДВФУ хотел бы внести свой вклад в улучшение демографической политики, помогать в решении важных вопросов. Для этого необходимы такие новые компетенции, которые будут включать в себя подготовку действенных управленческих команд, упор в обучении которых будет сделан на живые практикоориентированные проекты. В связи с этим в вузе решили начать набор студентов на магистерскую программу «Управление социально-демографическим развитием Дальнего Востока».
Будущие специалисты в области демографии смогут научиться проводить прикладные исследования, анализировать количественные и качественные данные; организовывать социологический мониторинг и строить демографический прогноз; разрабатывать стратегические документы в области демографического, социально устойчивого и благополучного развития территорий Дальнего Востока; навыкам эффективной коммуникации, в том числе в межкультурных и межнациональных отношениях.
«Важно, что по завершении обучения на Дальнем Востоке будет сформирована управленческая команда по демографическому развитию, способная решить аналитические и проектные задачи, опираясь на опыт мировой исследовательской практики. Выпускники получат возможность трудоустройства в органы государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа», - прокомментировал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Программа «Управление социально-демографическим развитием Дальнего Востока» является частью плана реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Предусматривает подготовку специалистов государственного и муниципального управления с компетенциями в области демографии. Программа реализуется совместно с одним из ведущих российских исследовательских центров – Институтом социологии РАН.
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