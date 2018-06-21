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Подарок Владивостоку: из почти 2000 тысяч "взглядов" - 158 лучших
В июле горожане смогут увидеть работы победителей фотоконкурса «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж» (Адмирала Фокина, 25). Выставка — подарок Владивостоку в честь 158-летия, поэтому на ней будут представлены 158 фотографий.
«Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт», «Учителя» и «Азиатский акцент» — в этих номинациях соревновались участники фотоконкурса, на который была прислана 1921 фотография.
По мнению продюсера проекта Марины Бариновой, одной из ярких особенностей года стало географическое расширение образа Владивостока. Фотографы начали «открывать» для себя спальные районы и пригород, обращать внимание на встречу современного и прошлого в своих снимках. Благодаря новым номинациям, получилось увидеть жизнь порта, работу учителей и наставников, а также понять, как во Владивостоке проявляется влияние Азии.
Парусно-гребная регата МГУ. Номинация "Море". Фото Игоря Бессараба.
Потягушки на закате. Номинация "Повседневность". Фото Дмитрия Емельяненко.
На перемене. Номинация "Учителя". Фото Василисы Вакиловой.
В жюри «Посмотри на Владивосток» вошли российские и зарубежные профессионалы из разных сфер — фотографы, журналисты, писатели и арт-критики. Список снимков, которые они отобрали для книги, можно увидеть на сайте lookatvladivostok.ru.
Член жюри фотоконкурса, редактор и переводчик Шаши Мартынова (Москва): «Такие конкурсы важны для городов в любой точке мира по нескольким причинам. Во-первых, это рефлексия горожан о месте, которое их объединяет — и тех, кто не выбирал его как малую родину, и тех, кто поселился здесь сам, сознательно; такая рефлексия помогает и понять иероглиф города, его образ, неповторимый дух и, следовательно, иметь дополнительные возможности объяснить себе, и что лично для меня этот город означает, и какова моя роль в жизни этого города. Во-вторых, с более практической точки зрения, это формирование и прояснение образа города для тех, кто в нем не живет, — своего рода презентация пространства для внешних наблюдателей. Ну и в-третьих, это и замечательная совместная творческая деятельность многих людей, и жест любви, признательности и понимания к духу города и его силам».
С 3 июля увидеть фотовыставку можно в музее современного искусства «Артэтаж» (Адмирала Фокина, 25) в среду, четверг и пятницу — с 10:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00. Вход свободный.
Досье "Дальневосточного капитала": «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах. Шестой фотоальбом будет представлен 1 июля 2018 года.
На верхнем фото: Серая-Лошадь. Номинация "Архитектура". Фото Павла Ванифатова.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер ежегодного фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok)
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