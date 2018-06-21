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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:55 |
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Восточный экономический форум представит новые механизмы развития Дальнего Востока
В программе представлены три основных тематических трека: «Новая экономическая политика на российском Дальнем Востоке», «Сила Дальнего Востока России» и «Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона».
Новые инвестиционные возможности Дальнего Востока станут основой темой для обсуждения с инвесторами.
«Наши ожидания связаны, прежде всего, чтобы созданные нами механизмы и инструменты ведения бизнеса и инвестирования были по-новому представлены и продвинуты в целях их последующей практической реализации», – подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Первый трек, «Новая экономическая политика на российском Дальнем Востоке» представит новые условия инвестирования и ведения бизнеса в макрорегионе, создаваемые сегодня на государственном уровне. Речь пойдет о государственной поддержке ключевых инвестиционных проектов, о ТОРах, о Свободном порте Владивосток. Специальная сессия будет посвящена защите прав и интересов иностранных инвесторов и партнеров на Дальнем Востоке России.
Второй трек, «Сила Дальнего Востока России», представляет серию ключевых сессий, представляющих основные отрасли, наиболее перспективные в регионе. Это рыболовство и аквакультура, лесопромышленный комплекс, недропользование, туризм, агропромышленный комплекс, энергетика и другие.
Третий трек, «Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона» – это серия мероприятий, посвященных интеграции российского Дальнего Востока в экономику АТР. Будут затронуты темы рынка капиталов, сопряжения ЕАЭС и экономического шелкового пути, человеческого капитала. Часть мероприятий пройдет в формате «страновых диалогов»: Россия – Япония, Россия – Китай.
Также в рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации как в рамках ТОР, так и за их пределами. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями в формате «питч-сессий». На форуме будут презентованы проекты, находящиеся в высокой степени готовности к практической реализации с подробным бизнес-планом.
Предусмотрены в программе и мероприятия в формате отраслевых диалогов «в узком кругу». Они будут проходить 3 и 4 сентября, темами подобных дискуссионных площадок станут актуальные отраслевые вопросы.
В комплексе программа Восточного экономического форума укладывается в актуальную логику ускоренного развития Дальнего Востока. Все темы, связанные с государственными экономическими инициативами в макрорегионе, нашли свое отражение в мероприятиях ВЭФ. Более того, для некоторых тем Восточный экономический форум станет первой публичной площадкой.
Например, именно на ВЭФ будет впервые детально представлен принятый 13 июля закон о Свободном порте Владивостока. Будут также представлены новые нормативные акты Правительства, которые формируют цельную систему поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Первые шесть инвесторов, которые получат инфраструктурную поддержку от государства, расскажут о своем опыте.
На Восточном экономическом форуме подробным образом будут представлены первые территории опережающего развития, создаваемые на Дальнем Востоке России. В общей сложности их будет девять: по две – в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области, по одной – в Якутии, на Камчатке и на Чукотке.
Также на Восточном экономическом форуме впервые будет представлен электронный сервис по онлайн-резервированию земельных участков на Дальнем Востоке, разрабатываемый в рамках инициативы по бесплатному выделению земли гражданам Российской Федерации в ДФО.
По материалам Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
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