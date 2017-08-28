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Владивостокский рыбный порт намерен проводить рыбные аукционы в Приморье
На территории порта планируется построить новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тысяч тонн, а также специальное помещение для проведения рыбных аукционов. Общий объём инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей.
По словам представителей порта, сегодня грузооборот рыбной продукции на предприятии составил более 350 тысяч тонн, а общий объём грузов, прошедших через терминалы порта – более двух миллионов тонн. Кроме перевалки рыбы порт выполняет и контейнерные перевозки.
В планах – серьезная реконструкция предприятия, которое является резидентом Свободного порта Владивосток.
«На территории порта будет построен новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тысяч тонн. Сейчас идёт проектирование, есть договорённости с японской компанией на поставку специального оборудования», – рассказал советник генерального директора порта Дмитрий Лёгкий.
Кроме того, в составе нового комплекса предусмотрены помещения для проведения здесь рыбных аукционов.
«Общий объём инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей. Введение в эксплуатацию нового объекта портовой инфраструктуры позволит дополнительно трудоустроить более 100 человек», – отметили в порту.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, ввод в эксплуатацию нового холодильного терминала даст новый импульс не только для развития порта, но и всего рыбного и перерабатывающего производства края.
«В прошлом году вылов приморских рыбаков достиг исторического максимума за последние 15 лет. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Рыбу надо где-то хранить, перегружать, транспортировать и новые холодильные мощности сегодня крайне необходимы. А проведение аукционных торгов дает возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний и производителей, исключая посредническое звено, что безусловно влияет на конечную стоимость продукта», – подчеркнул глава региона.
Напомним, федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 454 заявки. На сегодняшний день подписано 284 соглашения, из них 246 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.
По словам Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток, – за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.
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