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28 Августа 2017, 15:37 | Регион сегодня

В Приморье в конце сентября откроют бизнес-центр по всем морским вопросам

В Приморье строится морской бизнес-центр общей площадью около 1500 кв. метров

Местом для оказания широкого спектра услуг в области морской деятельности выбран Находкинский городской округ.

В окрестностях порта Восточный в поселке Врангель строится бизнес-центр общей площадью около 1500 кв. метров. В целях удовлетворения потребностей участников рынка обслуживания морских перевозок - грузоотправителей и грузополучателей, перевозчиков, стивидоров, логистов, морских юристов, а также представителей  органов власти и управления – создаются сюрвейерская лаборатория по испытанию транспортных характеристик навалочных грузов и определению качества углей; учебный центр по дополнительному образованию представителей береговых профессий и научно-исследовательское подразделение. Полный запуск производства запланирован на конец сентября 2017 года.

По информации резидента СПВ - ООО «ДНИИМФ-Восточный», большинство из перечисленных видов деятельности уже осуществляются. К примеру, инженерные услуги в отношении, как судов, так и причальных сооружений. По анализу качества грузов и сюрвейерским замерам, связанным с экспортом угля, на полную мощность компания должна выйти в ближайшее время  и уже в 2019 году достичь 100% планируемого объема.

По прогнозам АО «ДНИИМФ», емкость угольного рынка к 2035 году достигнет от 1000 до 1050 млн тонн, что даст отличные возможности экспортерам расширить свое присутствие на рынке.

При предоставлении сюрвейерских услуг ставка делается на близость к потенциальным заказчикам и объектам исследований, более низкие, в сравнении с конкурентами, тарифы и современное специализированное лабораторное оборудование. Новое предприятие будет выполнять лабораторный анализ качества углей.

С учетом растущего грузооборота портов юга Приморья создается и учебный центр по дополнительному профессиональному образованию, основное внимание будет уделено  береговым профессиям: докер, стропальщик, береговой матрос.

"В марте 2017 года запустили научно-исследовательские работы и консалтинговые услуги. Работаем не на поток, нешаблонно. Берем сложные штучные варианты. Решаем нестандартные задачи, относящиеся к сфере проектных и предпроектных исследований в области экономики и транспорта, применяем индивидуальный подход. При консультировании будущих резидентов СПВ в согласованном порядке учитываем все нюансы проектов. В результате, минимизируем проблемы вхождения в режим Свободного порта Владивосток, помогаем идентифицировать, оценить и снизить соответствующие риски", - прокомментировал Михаил Холоша, заместитель директора по научной работе АО «ДНИИМФ-Восточный».

За полгода научно-исследовательским отделом нового предприятия уже оказаны услуги по восьми договорам.

«В числе наших первых клиентов ООО Владивостокский морской порт «Первомайский», ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», FossMaritimeCompany, Институт российских исследований при университете Халлим (InstituteofRussianStudies, HallymUniversity, Республика Корея), ООО «Тихоокеанский балкерный терминал», АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и другие», - рассказал  руководитель по научной работе ООО «ДНИИМФ-Восточный».

Научными исследованиями и разработками, включая области технических, общественных и гуманитарных наук, исследованием конъюнктуры рынка, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления занимаются профессионалы, имеющие опыт работы на внутреннем и внешних рынках.

Таким образом, резиденты созданной два года назад территории свободного порта Владивосток отныне получили возможность в ближайшие 70 лет пользоваться сюрвейерскими, инженерными и консалтинговыми услугами, а также направлять специалистов береговых профессий на дополнительное образование по перевозкам опасных грузов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: бизнес-центр 


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