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Креативные миноритарии

Приморские акционеры ВТБ одни из самых активных на Дальнем Востоке.

Приморские акционеры ВТБ одни из самых активных на Дальнем Востоке, сообщает журнал «Дальневосточный капитал».

Возможность получения одним из крупнейших банков страны наибольшей прибыли и профита волнует миноритариев ВТБ не меньше, чем серьезных акционеров. Банк старается держать высокую планку лояльности и прислушивается к многочисленным советам держателей акций. Объединение ВТБ и ВТБ24, запланированное на 1 января 2018 года, станет очередным поводом повысить планку в этой работе. Встреча менеджмента с акционерами ВТБ во Владивостоке - один из шагов к цели.

Иена, юань и рубль обгоняют доллар

«Нам есть что показать в качестве результата нашим акционерам, в том числе приморским миноритариям, - отмечает руководитель ВТБ в Приморском крае Максим КОСТИН, - В этом году наш банк планирует расширить сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока в ходе предстоящего Восточно-экономического форума, а значит увеличить для бизнеса возможности в кредитовании. Так, мы уже сформировали перечень сделок, которые в ближайшее время будут реализованы с нашими клиентами и фактически освоили лимит в 1,5 млрд рублей на предоставление льготных кредитов приморскому бизнесу. Сегодня мы работаем над увеличением этого лимита, так как спрос на такие кредиты превысил наше предложение. В Приморье мы нацелены на работу с компаниями, у которых центр принятия решений, руководство и владельцы находятся здесь. «Доброфлот», различные частные портовые мощности, авиакомпания «Аврора» - это наши партнеры.

Руководитель приморского подразделения ВТБ отметил, что за последний год большую часть внешнеторговых контрактов клиенты заключили в национальных валютах - иенах, юанях, рублях. В первом полугодии в три раза вырос объем внешнеторговых контрактов, заключенных с китайскими контрагентами в рублях. Банк ввел в практику эскроу- и номинальные счета. С начала года объем инвестиций, полученных с использованием номинальных счетов - более 3 млрд рублей на территории Приморья. Номинальный счет позволяет защитить интересы инвестора, снижая его риски при проведении финансовых операций. С использованием номинальных счетов иностранные инвесторы осуществляют вложения в капитал российских компаний и могут контролировать инвестиции на российской территории из-за рубежа. ВТБ поддержал ряд проектов, связанных со строительством логистических комплексов.

«Мы развиваем свои компетенции в работе с предприятиями рыбной отрасли, финансируем приобретение и строительство судов приморскими рыбаками. Совсем недавно мы профинансировали участие приморских рыболовных компаний в крабовых аукционах, заблаговременно подготовив кредитные лимиты», - подчеркнул Костин.

Миноритарии в почете

Подключение миноритарных акционеров банка к активной работе в Консультационном совете ВТБ – это уникальный опыт банка. Как заявил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир ХОТКИН, «Мы работаем как раз с теми людьми, перед которыми нам не стыдно за результаты деятельности банка, и надеемся, что люди смогут заработать на своих инвестициях». Всего в банке 90 тыс. миноритариев, в их числе около 500 приморцев. Средний пакет крупных акционеров банка составляет 749 тыс. рублей. Средний возраст акционера ВТБ сегодня - 50 лет.

Самая многочисленная группа акционеров – 35-50 лет. Акционеры, которые имеют самые крупные пакеты акций, находятся в возрастном промежутке от 50 до 65 лет. «Несмотря на то, что миноритарии совместно обладают только 1,5% акций банка, мы готовы к диалогу с ними, а акционеры проявляют завидную активность. Создание дорожной карты по взаимодействию с акционерами уже сегодня показывает результаты, приводит к росту числа долгосрочных инвесторов и повышению понимания действий банка. ВТБ разработал специализированную программу лояльности для клиентов, имеющих пакет акций, превышающих 100 тыс. рублей, и предоставляет скидки по кредитованию, специальные условия по вкладам, обслуживанию банковских карт, подключению к консьерж-сервису», - сказал Владимир Хоткин.

«Собрание акционеров ВТБ стало лакмусовой бумажкой нашего взаимодействия с миноритариями. В итоге оно стало одним из лучших на рынке по количеству присутствующих и проголосовавших лично на самом собрании в Санкт-Петербурге, а также с помощь электронных сервисов, мобильного приложения и портала Госуслуг, большое количество смотрела интернет-трансляцию. Приморские акционеры ВТБ, к слову, присутствовали на собрании и высказывали идею о создании клуба акционеров ВТБ в крае. 40 вопросов удалось озвучить миноритариям ВТБ на годовом собрании в адрес руководства банка, и все они получили ответы. Завидную активность и продвинутость в вопросах инвестированию проявляют акционеры категории 70+ и даже 80+. Они готовы голосовать через специализированные устройства и принимают живое участие в устном обсуждении.

Одна из незаурядных идей банка в общении с миноритариями – создание консультационного совета акционеров (КСА). «Состав этого совета формируют сами акционеры, а не менеджмент ВТБ, в чем проявляется принцип демократии. К слову, с подачи КСА мы открыли страницу на фейсбуке и твиттере. А представитель КСА входит в состав Наблюдательного совета банка», - обратил внимание Владимир Хоткин. По мнению члена Консультационного совета акционеров ВТБ Елены ШТЫКАНОВОЙ, по форме взаимодействия и открытости, уровню обратной связи ВТБ создал очень эффективный механизм. Активные миноритарии знают членов КСА буквально в лицо. «В ходе заседаний совета мы внимательно обсуждаем стратегию группы ВТБ. Сегодня работа КСА посвящена и традиционным исследованиям среди акционеров, все критические замечания обобщаются, и в итоге проблемные вопросы решаем буквально за 1-1,5 месяца. Видим, что нашим миноритариям интересны вопросы, связанные с негосударственным пенсионным страхованием, страховыми продуктами. Так что работа идет в постоянном живом режиме», - заключила член КСА банка.

Яна МАЛЬЦЕВА.

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: миноритарии  ВТБ  акционеры  КСА 


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