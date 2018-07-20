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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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Креативные миноритарии
Приморские акционеры ВТБ одни из самых активных на Дальнем Востоке, сообщает журнал «Дальневосточный капитал».
Возможность получения одним из крупнейших банков страны наибольшей прибыли и профита волнует миноритариев ВТБ не меньше, чем серьезных акционеров. Банк старается держать высокую планку лояльности и прислушивается к многочисленным советам держателей акций. Объединение ВТБ и ВТБ24, запланированное на 1 января 2018 года, станет очередным поводом повысить планку в этой работе. Встреча менеджмента с акционерами ВТБ во Владивостоке - один из шагов к цели.
Иена, юань и рубль обгоняют доллар
«Нам есть что показать в качестве результата нашим акционерам, в том числе приморским миноритариям, - отмечает руководитель ВТБ в Приморском крае Максим КОСТИН, - В этом году наш банк планирует расширить сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока в ходе предстоящего Восточно-экономического форума, а значит увеличить для бизнеса возможности в кредитовании. Так, мы уже сформировали перечень сделок, которые в ближайшее время будут реализованы с нашими клиентами и фактически освоили лимит в 1,5 млрд рублей на предоставление льготных кредитов приморскому бизнесу. Сегодня мы работаем над увеличением этого лимита, так как спрос на такие кредиты превысил наше предложение. В Приморье мы нацелены на работу с компаниями, у которых центр принятия решений, руководство и владельцы находятся здесь. «Доброфлот», различные частные портовые мощности, авиакомпания «Аврора» - это наши партнеры.
Руководитель приморского подразделения ВТБ отметил, что за последний год большую часть внешнеторговых контрактов клиенты заключили в национальных валютах - иенах, юанях, рублях. В первом полугодии в три раза вырос объем внешнеторговых контрактов, заключенных с китайскими контрагентами в рублях. Банк ввел в практику эскроу- и номинальные счета. С начала года объем инвестиций, полученных с использованием номинальных счетов - более 3 млрд рублей на территории Приморья. Номинальный счет позволяет защитить интересы инвестора, снижая его риски при проведении финансовых операций. С использованием номинальных счетов иностранные инвесторы осуществляют вложения в капитал российских компаний и могут контролировать инвестиции на российской территории из-за рубежа. ВТБ поддержал ряд проектов, связанных со строительством логистических комплексов.
«Мы развиваем свои компетенции в работе с предприятиями рыбной отрасли, финансируем приобретение и строительство судов приморскими рыбаками. Совсем недавно мы профинансировали участие приморских рыболовных компаний в крабовых аукционах, заблаговременно подготовив кредитные лимиты», - подчеркнул Костин.
Миноритарии в почете
Подключение миноритарных акционеров банка к активной работе в Консультационном совете ВТБ – это уникальный опыт банка. Как заявил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир ХОТКИН, «Мы работаем как раз с теми людьми, перед которыми нам не стыдно за результаты деятельности банка, и надеемся, что люди смогут заработать на своих инвестициях». Всего в банке 90 тыс. миноритариев, в их числе около 500 приморцев. Средний пакет крупных акционеров банка составляет 749 тыс. рублей. Средний возраст акционера ВТБ сегодня - 50 лет.
Самая многочисленная группа акционеров – 35-50 лет. Акционеры, которые имеют самые крупные пакеты акций, находятся в возрастном промежутке от 50 до 65 лет. «Несмотря на то, что миноритарии совместно обладают только 1,5% акций банка, мы готовы к диалогу с ними, а акционеры проявляют завидную активность. Создание дорожной карты по взаимодействию с акционерами уже сегодня показывает результаты, приводит к росту числа долгосрочных инвесторов и повышению понимания действий банка. ВТБ разработал специализированную программу лояльности для клиентов, имеющих пакет акций, превышающих 100 тыс. рублей, и предоставляет скидки по кредитованию, специальные условия по вкладам, обслуживанию банковских карт, подключению к консьерж-сервису», - сказал Владимир Хоткин.
«Собрание акционеров ВТБ стало лакмусовой бумажкой нашего взаимодействия с миноритариями. В итоге оно стало одним из лучших на рынке по количеству присутствующих и проголосовавших лично на самом собрании в Санкт-Петербурге, а также с помощь электронных сервисов, мобильного приложения и портала Госуслуг, большое количество смотрела интернет-трансляцию. Приморские акционеры ВТБ, к слову, присутствовали на собрании и высказывали идею о создании клуба акционеров ВТБ в крае. 40 вопросов удалось озвучить миноритариям ВТБ на годовом собрании в адрес руководства банка, и все они получили ответы. Завидную активность и продвинутость в вопросах инвестированию проявляют акционеры категории 70+ и даже 80+. Они готовы голосовать через специализированные устройства и принимают живое участие в устном обсуждении.
Одна из незаурядных идей банка в общении с миноритариями – создание консультационного совета акционеров (КСА). «Состав этого совета формируют сами акционеры, а не менеджмент ВТБ, в чем проявляется принцип демократии. К слову, с подачи КСА мы открыли страницу на фейсбуке и твиттере. А представитель КСА входит в состав Наблюдательного совета банка», - обратил внимание Владимир Хоткин. По мнению члена Консультационного совета акционеров ВТБ Елены ШТЫКАНОВОЙ, по форме взаимодействия и открытости, уровню обратной связи ВТБ создал очень эффективный механизм. Активные миноритарии знают членов КСА буквально в лицо. «В ходе заседаний совета мы внимательно обсуждаем стратегию группы ВТБ. Сегодня работа КСА посвящена и традиционным исследованиям среди акционеров, все критические замечания обобщаются, и в итоге проблемные вопросы решаем буквально за 1-1,5 месяца. Видим, что нашим миноритариям интересны вопросы, связанные с негосударственным пенсионным страхованием, страховыми продуктами. Так что работа идет в постоянном живом режиме», - заключила член КСА банка.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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