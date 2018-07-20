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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье замахнулись на зерносушильный комплекс и центр "Harley-Davidson"
Статус резидента Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на прошедшей неделе, с 18 по 24 августа, получили 10 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока. Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 2,3 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 200 рабочих мест в макрорегионе.
«Дальневосточная инвестиционная компания «ЦЯОСИН» в статусе резидента СПВ создаст сельскохозяйственный комплекс в Пограничном районе Приморского края.
В рамках инвестиционного проекта резидент планирует выращивание зерновых, зернобобовых, семян масленичных культур и создание сушильного комплекса для оказания услуг сторонним организациям по сушке выращенной сельскохозяйственной продукции.
Для реализации проекта резидент приобретет современную технику, оборудование и инвентарь с целью дальнейшей обработки земель. В настоящий момент производится монтаж зерносушильного комплекса, ввод в эксплуатацию которого запланирован на третий квартал текущего года. Общий объем частных капиталовложений составит 96 млн рублей.
"На начальном этапе планируется возделывание 5 тыс га земли сельскохозяйственного назначения. Компания приступит к сельскохозяйственному производству и выращиванию сои. В перспективе планируется расширение землепользования и выращивание зерновых, масленичных, корнеплодных и клубнеплодных культур. Статус резидента СПВ предполагает внедрение новых технологий по выращиванию сельскохозяйственных культур, приобретение новейших машин и оборудования, что существенно сократит периоды посевов, обработки и уборки урожая, снизит риски негативных природных явлений, обеспечит высокую вероятность увеличения урожайности сельхозкультур в регионе", - прокомменитровал Игорь Каминский, генеральный директор ДИК «Цяосин».
Новоявленный резидент Свободного порта Владивосток - компания «НПП Эксперимент» откроет официальный дилерский центр мототехники «Harley-Davidson» на Дальнем Востоке. Компания намерена инвестировать в проект 69 млн рублей. В рамках проекта компания будет осуществлять продажу, гарантийный и текущий ремонт мототехники марки «Harley-Davidson», а также диагностику и ремонт других марок мототехники.
"Компания подписала официальное дилерское соглашение с «Harley-Davidson» и готова реализовать уникальный проект на территории Cвободного порта Владивосток. Решение о получении статуса резидента СПВ принято в связи с тем, что осуществление такого глобального проекта без поддержки государства реализовать довольно затруднительно, поэтому надеемся на налоговые каникулы в ближайшее время", - рассказал Игорь Алексенко, генеральный директор компании «НПП Эксперимент».
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С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 442 соглашения с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 816 млрд рублей. Запуск проектов позволит создать более 56 тысяч рабочих мест в макрорегионе.
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