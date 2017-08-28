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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 07:53 |
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Приморский край назван самым привлекательным для туристов
Для информирования людей о Дальнем Востоке и привлечения российских и иностранных туристов в макрорегион необходимо разработать и запустить специальный туристический портал. Такое мнение высказали почти половина респондентов опроса «Что нужно для развития туризма на Дальнем Востоке?», проводившегося на сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Каждый третий уверен, что информировать о туристической привлекательности Дальнего Востока поможет специальная телевизионная программа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Также портал может рассказывать о привлекательности как всего Дальнего Востока, так и отдельных регионов. Отметим, что, по мнению опрошенных, самыми привлекательными в настоящее время для туристов являются три региона – Приморский край (37%), Камчатка (27,5%) и Амурская область (16%).
Напомним, что развитие туризма будет обсуждаться в рамках предстоящего третьего Восточного экономического форума. В частности, эксперты из России, КНР, Японии и Республики Кореи оценят перспективы развития въездного и выездного туризма на Дальнем Востоке в рамках сессии «Туризм. Экономика уникальных впечатлений».
Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
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