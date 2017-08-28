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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморцы смогут продать свой "дальневосточный гектар" только через 4,5 года
Вопросы приобретения права собственности на «дальневосточные гектары» и совершения сделок с ними остаются среди наиболее часто задаваемых гражданами на «горячую линию» программы. Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке рассказали о трех этапах получения такого права и предупредили о незаконности любых сделок по отчуждению земли, полученной по программе «Дальневосточный гектар», до получения права собственности на участок. Оформить участок в собственность можно не ранее чем через 4,5 года с начала освоения земли.
Первый этап - оформление договора пользования, в течение первого года гражданин обязан определиться с видом или видами разрешенного использования участка.
Второй этап - через три года и до истечения трех лет и трех месяцев гражданин обязан подать декларацию об использовании участка в уполномоченный орган, в которой должен сообщить о ходе освоения земли.
«В настоящее время Минвостокразвития разрабатывает форму такой декларации», - отмечает Денис Кузин, заместитель генерального директора АРЧК ДВ.
Третий этап - через четыре с половиной года после начала освоения гражданин имеет право обратится в уполномоченный орган, чтобы безвозмездно оформить этот участок в собственность или аренду на срок до 49 лет.
В силу закона право пользования участком не предполагает распоряжение этим участком, таким образом, гражданин не имеет права продать, заложить, подарить или передать в уставный капитал каких-либо юридических лиц. Любые сделки с отчуждением участка недопустимы.
«Если вам предлагают купить участок или отдать его в управление, а также совершить любые другие сделки по отчуждению «Дальневосточного гектара» - это незаконно!», - сообщил Денис Кузин.
Напоминаем, в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года «О дальневосточном гектаре» каждый гражданин Российской Федерации имеет право получить земельный участок на территории Дальневосточного федерального округа площадью до одного гектара.
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