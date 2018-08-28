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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 21:52 |
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Во Владивостоке накроют многонациональный стол
Во Владивостоке на Спортивной набережной города 31 августа пройдет большой фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, спортивные игры и состязания, конкурсы и подарки, ярмарка блюд национальных кухонь с дегустацией, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
31 августа с 12 до 17 часов на набережной можно будет познакомиться с культурой, традициями и национальными кухнями русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих во Владивостоке.
«В рамках фестиваля пройдёт большой праздничный концерт. Он начнётся в 12:30. С вокальными и хореографическими номерами выступят артисты различных национальностей, а также заслуженные творческие коллективы Владивостока и Приморья. Праздник обещает быть ярким и запоминающимся», - подчеркнули в управлении по исполнению программ по поддержке населения городской администрации.
Каждый желающий сможет не только познакомиться с культурой и традициями различных народов, но и принять участие в интересных мастер-классах, отведать блюда национальных кухонь и посмотреть на спортивные состязания.
Администрация города Владивостока приглашает всех желающих жителей и гостей краевого центра на большой фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы».
Фото из архива.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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