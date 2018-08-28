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Вторник| 28 Августа, 21:52 |
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Во Владивостоке изменят схему одного из самых проблемных автобусных маршрутов
Специалисты управления транспорта администрации города рассматривают вопрос об изменении схемы автобусного маршрута № 24. Это делается по многочисленным просьбам жителей микрорайона Фанзавод. Планируется, что конечной точкой маршрута станет остановка «Вторая Речка».
В управлении транспорта подчеркивают, что сокращение маршрута позволит уменьшить интервал движения автобусов. Сегодня он составляет 30-40 минут, а может составлять 20. Этого можно достичь, если автобусы начнут раньше уходить «в круг», разворачиваясь под путепроводом на перекрестке Русская – 100-летия Владивостока.
Объявление о планируемых изменениях уже появилось в салонах всех шести автобусов, которые работают на маршруте. При этом в администрации города подчеркивают, что готовы выслушать от пассажиров все предложения и замечания. Свои обращения они могут направлять на номер WhatsApp 8-914-703-00-11.
Напомним, 24-й маршрут является во Владивостоке одним из самых проблемных. Он единственный связывает центр города с Океанской, и в случае поломки хоть одного автобуса график движения сразу нарушается. Людям приходится долго стоять на остановке, и об этом они не раз жаловались и в администрацию, и лично главе города. Виталий Веркеенко поставил задачу перед специалистами управления транспорта разобраться в ситуации и найти из нее выход.
Планируется, что по новому графику автобусы 24-го маршрута будут курсировать уже в сентябре.
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