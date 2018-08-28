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Вторник| 28 Августа, 21:52 |
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Режим ЧС введен на пятой территории в Приморье
Из-за ухудшения паводковой обстановки в Черниговском районе Приморья введен режим ЧС во вторник, 28 августа.
По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александра Каплунова, в настоящее время остаются подтопленными 180 жилых домов и 398 придомовых территорий в 13 населенных пунктах пяти муниципалитетов.
«Со вчерашнего вечера пик паводка пришелся на Надеждинский и Черниговский районы, сегодня ухудшилась обстановка в Черниговском районе», – отметил замруководителя ведомства.
Как сообщил в ходе брифинга директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель, в селах Черниговка и Сибирцево на сегодняшнее утро подтоплено 75 придомовых территорий, подмыто два участка дорог протяженностью два километра, наблюдается подтопление на дороге в районе села Абражеевка.
«В селе Черниговка в школе №8 развернут пункт временного размещения, но пока в него никто не обратился. На подмытых участках дорог работает “Примавтодор”, ситуация находится под контролем», – уточнил руководитель ведомства.
Александр Каплунов и Юрий Журавель подчеркнули, что во всех пострадавших районах продолжаются аварийно-восстановительные работы, идет оценка поврежденного имущества и сельхозугодий – действует 71 оценочная комиссия.
Особо внимание уделяется санитарно-эпидемиологической обстановке в подтопленных населенных пунктах – там проводится весь комплекс необходимых мероприятий, берутся пробы воды.
Напомним, решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморье в понедельник, 27 августа, введена ЧС регионального уровня на территории четырех муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского и Надеждинского районов.
Отметим, что 29 августа ожидается достижения уровнем воды отметок неблагоприятного гидрологического явления на реке Уссури у поселка Кировский (Кировский район) с подтоплением участков дорог, сельхозугодий. 29-30 августа в нижнем течении реки Комиссаровка у села Ильинка создается угроза достижения уровнем воды отметок неблагоприятного явления с подтоплением сельхозугодий.
Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Тарасенко. По поручению руководителя края главы муниципалитетов должны отработать с комиссиями по оценке ущерба и представить все документы в течение недели – к понедельнику, 3 сентября.
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