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Морские и речные суда из алюминия будут выпускать в Приморье
Новый резидент свободного порта Владивосток, соглашение с которым было подписано АО «Корпорация развития Дальнего Востока», намерен организовать на территории города Артема производство алюминиевых лодок и щитового оборудования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Инвестиционный проект научно-производственного объединения «Электротехническая Корпорация» обусловлен тем, что в последние годы производство алюминиевых лодок в России приобрело большое распространение и масштабы. Лодки из этого металла успешно конкурируют с лодками из современных полимерных материалов благодаря своей прочности при истирании и ударных нагрузках. В результате, произошло внушительное замещение импортных плавательных средств на рынке России по продаже маломерных алюминиевых лодок.
"По данным специалистов, доля выпуска алюминиевых лодок на российском рынке составляет в размере 80% в линейке плавательных средств длиной не более 7 метров, и долю 60% - в сегменте до 17 метров. Мы намерены выйти и закрепиться на рынке по производству качественных алюминиевых лодок и щитового оборудования", - прокомментировала Анастасия Нестеренко, директор ООО НПО «ЭлКор»
Компанией уже подобраны помещения для организации производственно-складского комплекса общей площадью более 1 170 кв. метров, определены источники поставки расходных материалов. Ассортимент готовой продукции будет представлен лодками-плоскодонками, катерами и ботами разных модификаций, а также трансформаторными столбовыми и мачтовыми подстанциями, щитами освещения, пунктами коммерческого учета.
Ввести в эксплуатацию проект стоимостью более 8 млн рублей резидент рассчитывает в первом квартале 2019 года, создав 27 новых рабочих мест.
Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов ранее отмечал, что стратегия управляющей компании нацелена на расширение набора услуг для резидентов и перевод большинства из них в электронный вид, в том числе развитие дочерних компаний в регионах, чтобы приблизить услугу к резидентам, а также оказание поддержки инвесторам в кооперации для реализации выпускаемой продукции.
Напомним, на сегодняшний день, по данным АО «КРДВ», на территории свободного порта Владивосток инвестиционную деятельность ведут 855 резидентов с проектами на сумму 495,7 млрд рублей и планами создать 51 177 новых рабочих мест. Из них 77 проектов уже реализованы и запущены.
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