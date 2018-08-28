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Дальневосточный капитал № 8, 2018
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28 Августа 2018, 21:18 | Регион сегодня
Объемы строительства в Приморском крае за полгода "упали" на 14 процентов
По сравнению с показателями строительной индустрии в Приморье за аналогичный период прошлого года, а ввод жилья растет
В Приморском крае в январе-июле 2018 года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 32.2 млрд. рублей, на 14% меньше января-июля 2017 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Введены жилые дома общей площадью 280.1 тыс. м2, в 1.9 раза больше января-июля 2017 года, из них индивидуальными застройщиками построено 120.4 тыс. м2 жилья (43% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился в 1.7 раза.
Теги: строительство статистика
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