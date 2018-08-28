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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Экономическое цунами прошло мимо рыбаков?
12 июля рыболовецкие суда Севера и Дальнего Востока в знак протеста против отмены исторического принципа распределения квот включили 5-минутный гудок. Сирены раздались в портах и в море. Тем самым рыбаки страны дали SOS правительству, считая, что на их отрасль надвигается «экономическое цунами».
По данным "Дальневосточного капитала", с такой формой протеста россияне обратились ко всем ветвям власти за последние четверть века впервые. Так дальневосточники протестовали только против угрозы передачи Курил Японии. А вот изменений правил игры за последние десятилетия рыбная отрасль региона повидала немало. И нынешние попытки изменить принцип распределения квот на водные биоресурсы (ВБР) рыбаки расценили как заход на очередной бизнес-передел рыбной отрасли Дальнего Востока. И момент выбран удачный. У рыбопромышленных компаний в конце 2018 года заканчивается 15-летний период закрепления «рыбных» квот по мощности флота и объемам промысла компаний в предыдущий период.
«Акция призвана в очередной раз привлечь внимание к проблеме пересмотра исторического принципа и возврата к аукционам. По-другому нас не хотят слышать, не воспринимают наши доводы, все решают в закрытом режиме», - объяснил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ.
Крабовые аукционы стали разведкой боем
Не секрет, что продвигает аукционы в рыбной промышленности Федеральная антимонопольная служба. Свои инициативы ведомство аргументирует тем, что аукционы - лучший способ развития конкуренции. Мол, в отрасли затруднен вход на рынок. Между тем, в России уже сложился рыночный принцип перехода квот - вместе с флотом, специализированными экипажами и самим бизнесом. Да и обвинения в непрозрачности бизнеса устарели. Клеймо «браконьера и контрабандиста», которым любят метить дальневосточных рыбаков, давно устарело.
Так, статистика Федеральной пограничной службы по задержанию браконьерских судов показывает резкое падение этого негативного явления. Два года назад было остановлено 10 судов, в 2017-м - 2018-м - всего 3 (два из которых - совсем мелкие шхуны). Руководитель департамента береговой охраны, заместитель руководителя ФПС России, адмирал Геннадий МЕДВЕДЕВ в интервью «Российской газете» недавно подтвердил, что проблема нелегального промысла краба и других видов водных биоресурсов на Дальнем Востоке успешно решается. И причиной тому - стабильность бизнеса.
Исторический принцип - это как лицензия на вид бизнеса. За квоты ВБР, взятые у государства в 2003 году, рыбаки платят ежегодно, помимо всех остальных налогов и сборов.
Досье «Дальневосточного капитала»: Объем рынка краба РФ эксперты оценивают в 110 - 120 млрд руб. в год, исходя из стоимости (цена колеблется в зависимости от вида краба и типа продукции (живой краб или мороженный сваренный) от $10 тыс. до $30 тыс. за тонну. Квота на вылов краба в 2018 году составляет 80 тыс. тонн в Дальневосточном бассейне и 15 тыс. тонн - в Северном.
Платят мало, считают в правительстве. Обеспечить рост доходов бюджета сегодня и сейчас могут аукционы. Цены договоров, заключаемых по результатам аукционов, значительно превышают размеры сбора за пользование ВБР. Кроме того, помимо единовременной уплаты за предоставление квоты ВБР по результатам аукциона, победители ежегодно будут уплачивать ставку сбора за пользование ВБР, - обосновала свои аргументы ФАС России. Т.е., руководство ФАС России предлагает взять за одного краба дважды. Причем, - ввести передел квот на регулярной основе (раз в 3-5 лет) из доли, которая ранее распределена по «историческому принципу».
Доказательством сторонников аукционов служат майские аукционы 2017 года по продаже квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне, в основном в Приморском крае. В торгах тогда участвовало более 40 рыбохозяйственных организаций, из них только 20 были приморскими. В ходе тендеров общая цена 24 лотов выросла с начальных 1,5 млрд руб. до 23,1 млрд руб. Кстати, по данным Росрыболовства, основной объем вырученных средств обеспечили 15 лотов в Приморском крае (22,89 млрд руб.), где один новый игрок выложил 10,3 млрд рублей за 2500 тонн краба опилио.
Сегодня Росрыболовство предлагает, довольно неуверенно, половинчатый вариант - распределить на аукционах 50% общего объема квоты на добычу краба. И по версии главы ведомства Ильи ШЕСТАКОВА, продажа через аукционы половины квот на добычу краба может принести бюджету около 80 млрд рублей. Правда, при этом здесь понимают возможные негативные последствия изменения закона о рыболовстве. И ежегодные платежи в бюджет за ВБР сохранятся. И гарантий, что победителей аукционов не обяжут строить новые суда, причем на российских верфях, никто не дает.
Все это напоминает сказку про жадного богача, который просил из овечьей шкуры сшить сначала одну шапку, потом две и т.д. Аукционный прецедент мая-2017 вряд ли удастся повторить. Ведь участники крабовых аукционов думали, что покупают квоты на ВБР, которые сохранятся за ними по историческому принципу. Под эти объемы добычи они строят сегодня новый краболовный флот.
Региональный аспект
Похоже, рыбаки очень уповали на приход нового куратора отрасли, вернее, возвращение в правительство бывшего министра Алексея ГОРДЕЕВА, под руководством которого и был принят в 2003 году нынешний порядок распределения квот. Но именно на заседании у вице-премьера 21-22 июня серьезно обсуждали предложения по изменению базовых принципов отраслевого законодательства. Те самые, что были утверждены президиумом Госсовета в октябре 2015 года и закреплены Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» летом 2016 года. Всего два года назад. Причина пересмотра - низкая налоговая отдача.
Согласно официальной информации Минфина России, она составляет 21 млрд рублей. По расчетам рыбохозяйственных ассоциаций страны, Минфин занижает действительную налоговую отдачу рыбной отрасли в 2 раза. Наверное, не ошибусь, если предположу, что просчет - в региональной части налогов рыбаков и краболовов. Потери местных бюджетов в столице начинают считать, когда регионам грозит дефолт.
Негативные последствия возвращения рыбных аукционов для регионального бюджета заставили рискнуть временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО поднять вопрос о крабовых квотах на личной встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ в июле. «Потеряв 50% квот на вылов краба, предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморья недополучат прибыль на сумму около 2,5 млрд рублей, - сказал Андрей Тарасенко. - Соответственно, потери бюджета Приморского края составят более миллиарда рублей».
А Приморье - отнюдь не крабовая столица Дальнего Востока. Основной промысел - вокруг Камчатки и в Охотоморье. Если аукционы войдут в практику, то уже в ближайший год предприятиям на Дальнем Востоке придется рассчитать минимум 3000 человек плавсостава, посчитали в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. Рыбаки прогнозируют, что и потери для государства только по налогам за десять лет составят не менее 180 млрд рублей.
Согласимся, вылов краба - высокорентабельный бизнес, но он давно перестал быть монобизнесом специализированных компаний. Если в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока - 10 постоянных членов, то квоты на вылов краба и краболовы в своем флоте имеют около сотни больших и малых рыболовецких компаний. Крабовый промысел помогает сбалансировать доходную часть для стратегии развития.
Недавно во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) проанализировали бухгалтерскую отчетность 93 предприятий, ведущих промысел краба. Сохранение «исторического принципа» с вмонтированными в него инвестиционными квотами и корректировкой ставок сбора за водные биоресурсы (ВБР), по словам руководителя ВАРПЭ Германа ЗВЕРЕВА, в ближайшие 15 лет обеспечит отрасли более 155 млрд рублей инвестиций и 42-45 млрд рублей налоговых поступлений только за счет сбора. В то время как аукционный подход дает разовый доход государству, но обнуляет инвестиционные процессы.
Квоты под стратегию на 15 лет
Атака на исторический принцип распределения крабовых квот обострилась сегодня потому, что в этом году истекает 15-летний период действия квот, распределенных по историческому принципу - по объемам вылова и мощности рыбного флота компаний. Сейчас идет процесс закрепления квот вылова биоресурсов на следующий период - 2019 - 2033 годы.
Заявочная кампания началась еще весной. И половина пути пройдена. По данным «ДК», процесс идет в соответствии с графиком, утвержденным Правительством РФ. Это подтвердил на заседании Общественного совета Росрыболовства заместитель руководителя ведомства Петр САВЧУК. С 1 апреля по 10 мая было собрано 4836 заявок, в том числе в комиссию по Дальнему Востоку поступило 2928 заявок, по Северному бассейну - 540, по Западному бассейну - 1368 заявок. На сайте Росрыболовство уже опубликовало перечень заявителей, допущенных к заключению договоров, и перечень тех, кому в допуске отказано. Так же, публично, будет происходить с заявителями, допущенными к договорам по международным квотам, обещают в Росрыболовстве. Собственно говоря, договоры с «историческими» пользователями, которые не требуют расчетов, начали заключать с 4 июня.
«Подписание договоров планируется завершить до 8 сентября», - заверил рыбаков Петр Савчук. В сентябре же компании будут подавать заявки на вид рыболовства в 2019 году - промышленное или прибрежное. Только теперь получается, что договоры на следующие 15 лет ничего не гарантируют. Власти уже готовы их пересмотреть, даже подписав.
«Есть опасения, что некоторые силы хотят переделать всю отрасль под себя, используя административный ресурс. Начали с изъятия краба из системы распределения квот и предлагают выставить промысел краба на аукцион, потом возьмутся за лосося… Аппетит приходит во время еды - распределят и другие высокомаржинальные морепродукты. И это будет слом всей системы», - прогнозирует развитие ситуации президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
Так считают не только рыбаки. Решение скажется на целом ряде отраслей - судостроении, производстве оборудования, торговле. По словам участников круглого стола в «Парламентской газете», уже слышны новости о том, что замораживаются контракты на строительство новых судов, о том, что банки волнуются по поводу возврата кредитов.
Не будет квот - не будет и новых кораблей. И это уже оценки не рыбопромышленников, а Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ поддержал аргументы рыбаков и ходатайствует перед правительством узаконить принцип инвестиционных квот на добычу краба под заказы новых судов.
Программа инвестиционных квот обеспечила беспрецедентный заказ на постройку рыбопромысловых судов на отечественных верфях, - заявили на пленарном заседании Морского салона в июле вице-премьер правительства Юрий БОРИСОВ и заместитель главы Минпромторга Олег РЯЗАНЦЕВ.
«На текущий момент где-то около 30 % в реализации на верфях и где-то около 20 % - это те компании, с которыми мы обсуждаем дальнейшее обновление флота, включая, конечно, такой наболевший вопрос, как строительство краболовных судов», - подтвердил чиновник.
Окупить строительство новых рыбодобывающих судов на российских верфях только инвестиционными квотами - нереально. На компенсацию затрат по обновлению промыслового флота сегодня переориентирована вся бизнес-модель рыбопромышленных компаний. И вдруг из-под бизнеса выдергивают главный ресурс - гарантию на промысел.
Аукционный бумеранг
Кстати, все участники круглого стола в «Парламентской газете» сошлись на том, что производитель не может выиграть аукцион по определению. По мнению экономиста Михаила ДЕЛЯГИНА, даже если рыбопромышленная компания победит на торгах, у нее не останется денег на развитие. Выиграть аукцион могут либо крупные финансовые структуры, либо люди, располагающие административным ресурсом для давления на эти структуры, считает экономист. В итоге те, кому достанутся квоты, будут диктовать условия предприятиям, которые реально располагают флотом и кадрами для освоения этих объемов. Значит, возврат аукционной системы приведет к нелегальному промыслу, росту теневого бизнеса.
Новая ревизия государственной политики в рыбной отрасли рискует отбросить развитие регионов назад. Вот почему угроза отмены исторического принципа распределения квот вызвала на Дальнем Востоке если не цунами, то большую волну возмущения. Возврат аукционной системы, даже только по крабу, станет для экономики региона серьезным ударом. Это уже было.
15 лет назад аукционы 2001-2003 гг. оказались катастрофическими: прибыль предприятий рухнула, среднедушевое потребление рыбы в стране упало, прилавки заполонили заморские морепродукты, инвестиции во флот прекратились, бизнес ушел в тень. И тогда в отрасль вошли крупные иностранные игроки с капиталами. Лишь отмена аукционов и исторический принцип допуска к ресурсам принесли стабильность в рыбохозяйственный комплекс страны.
И сегодня рыбаки «впряглись» в обновление флота и мощностей переработки. И требуют гарантий. Справедливо? Парламентарии страны решили: да. Сирены в море услышали и на Охотном ряду в Москве.
23 июля законопроект сенатора Елены АФАНАСЬЕВОЙ «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» о моратории на изменение квот рассмотрел Комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Документ решили не откладывать в долгий ящик и включили в программу на осеннюю сессию 2018 г., на сентябрь. А рыбаки меж тем объявили всероссийский чрезвычайный сбор, постольку диалога у них пока не получается.
Фото автора и Расула Месягутова.
Юрий РОГОВ.
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