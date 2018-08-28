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28 Сентября 2018, 09:30 | Регион сегодня |

Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей

За конкурсную неделю жители и гости Владивостока смогли увидеть около 190 фильмов из 46 стран мира

В Приморье подошел к конку XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Торжественная церемония закрытия главного кинособытия года на Дальнем Востоке состоялась в Приморье в четверг, 27 сентября.  За конкурсную неделю жители и гости края смогли увидеть около 190 фильмов из 46 стран мира.

«Фестивальную программу с 21 по 26 сентября, а также мероприятия кинотуров, которые стартовали в преддверии “Меридианов”, посетили более 20 тысяч жителей и гостей Приморья», – отметили в оргкомитете кинособытия. 

Торжественная церемония закрытия фестиваля началась с традиционной «звездной дорожки», где приморцев поприветствовали известные актеры, режиссеры и деятели искусств. 

Далее в кинотеатре «Океан» прошло долгожданное награждение: жюри фестиваля назвало победителей по всем номинациям. В целом конкурсную программу кинофестиваля представили восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Награду NETPAC, международной организации, объединяющей кинокритиков, кураторов фестивалей, способствующей развитию азиатского кинематографа получила картина из Китая «Слон сидит неподвижно». 

Приз от Международной Федерации кинокритиков FIPRESCI завоевали короткометражный фильм «Ярко-рыжий» и полнометражная картина «Овдовевшая ведьма». 

Награда имени выдающегося голливудского актера, человека легенды Юла Бринера досталась актрисе Марте Козловой за фильм «Война Анны». 

Приз зрительских симпатий на фестивале отдали российскому фильму «Хрусталь». 

Агнесса Цвелодуб получила статуэтку «За лучшее исполнение женской роли».

Приза «За лучшую режиссерскую работу» удостоен Хуан Синьяо за фильм «Великий Будда +». 

Специальный приз жюри получила картина «Календарь». 

Награда  «За лучший короткометражный фильм» присуждена фильму «Ярко-рыжий» AR0Z5700.jpg

Главный приз за лучший полнометражный фильм завоевала «Овдовевшая ведьма». 

После объявления всех победителей, в знак закрытия XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Ефим Звенцкий по традиции ударил в рынду.

Сразу после церемонии награждения состоялся показ фильма закрытия – драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. Еще одним фильмом закрытия, который начнется в 22.40, станет поэтическое роуд-муви «Видение» Наоми Кавасе с Жюльет Бинош в главной роли.

Новинкой для кинофестиваля в этом году станет демонстрация фильмов уже на следующий день после церемонии закрытия. Так, 28 сентября будет представлен фильм – обладатель главного приза фестиваля, а также фильм, который получил приз зрительских симпатий.

Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Администрации Приморского края и содействии Министерства культуры РФ.

Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Меридианы Тихого  кинофестиваль 


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