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28 Сентября 2018, 12:08 | Регион сегодня |

Олег Кожемяко пообещал "сделать жизнь в Приморье еще лучше для всех слоев населения"

В Приморском крае официально вступил в должность новый временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко.

Вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе представил нового врио главы края в пятницу, 28 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья

Юрий Трутнев зачитал Указ Президента России Владимира Путина о назначении Олега Кожемяко на должность и отметил, что до этого он возглавлял Амурскую и Сахалинскую области. По словам полпреда, Приморье – особый регион, на долю которого приходится 47% от общего объема инвестиций всего Дальнего Востока, а Дальний Восток, в свою очередь, является лидером по привлечению инвестиций в России. Однако чтобы эти инвестиции сказались на жизни людей, предстоит «много сделать».

«Работы много, я уверен в том, что Олег Николаевич с этой работой справится. Необходимо реализовать все задачи, которые поставлены Президентом в 204-м Указе – создать лучшие условия для жизни людей. Будем помогать, будем работать вместе с ним», – подчеркнул полпред.

Вновь назначенный врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что готов продолжать развитие края.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в Приморье еще лучше для всех слоев населения, для людей старшего поколения и для тех, кто сегодня работает. С тем, чтобы молодежь видела перспективу, с тем, чтобы наши школы имели возможность принимать детей уже в новом образе, безусловно, это и детские садики, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги – все, что связано с жизнью региона», – отметил он.

Олег Кожемяко отметил, что потенциал у Приморья огромный.

«Это будет предметом нашей совместной работы, опираясь в том числе на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации – мы будем применять это здесь, с тем, чтобы тот потенциал, который есть в Приморье, а он большой, и людской – это 30% населения Дальнего Востока, это географическое положение – близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в полной мере были использованы», – обозначил врио Губернатора.

Экс-врио главы Приморья Андрей Тарасенко поблагодарил всех собравшихся за поддержку.

«Дорогие друзья, спасибо вам за то, что поддержали! Олега Николаевича знаю давно, лет 20 дружим. В Приморском крае работы очень много, надо сделать Приморье достойным, процветающим краем. Спасибо вам большое!» – обратился он к залу под громкие аплодисменты.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении нового врио Губернатора Приморья в среду, 26 сентября.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: тарасенко  Кожемяко  трутнев 


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