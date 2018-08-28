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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 17:54 |
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Во Владивостоке будут выпускать 5000 яиц с сюрпризом в сутки
Производство шоколадной продукции в столице Приморского края запускает компания «Гудвин». В проект, реализованный в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», резидент СПВ вложил 73,2 млн рублей, что почти втрое больше, чем было заявлено на старте. На предприятии будет создано 29 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневостый капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Для выпуска шоколадных яиц с игрушкой-сюрпризом внутри и печенья обустроен цех, приобретено сырье производства России, Германии, Финляндии и необходимое оборудование: полуавтоматическая линия в комплекте с накопительными баками BWG1000, системой подачи, охлаждения и упаковки, в том числе универсальная конш-машина для производства глазури, шоколада и шоколадных паст с содержанием жира от 25 до 75 процентов в комплекте с пультом управления.
«Все оборудование уже протестировано и готово к производству. На начальном этапе рассчитываем на выпуск 5 000 яиц в день с последующим увеличением объема до 20 000 штук. Наш проект разработан с целью выхода и закрепления на рынке шоколадной продукции в Приморском крае. В следующем году к ассортименту добавим конфеты», - прокомментировал Артем Романовский, генеральный директор ООО «Гудвин».
Примечательно, что в России рекордным по потреблению шоколадных кондитерских изделий стал прошлогодний сентябрь, а в течение года на каждого жителя нашей страны пришлось 4,9 кг сладостей. Это самый высокий показатель потребления данного вида кондитерских изделий в новейшей истории.
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 905 резидентов, реализующих проекты с общей суммой инвестиций около 530 млрд рублей и перспективой создать более 53 600 новых рабочих мест. Из них 82 проекта уже запущены.
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Ох и офффигенное производство. . . . Супер достижение. . . . Мудали дать надо однако. . . . . . . Ох щас заживём, все в кошоладе такие. . . . . . . Маразм блин, , , ,
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