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Владивосток вернул себе статус наиболее протестного города
Рост протестных настроений привел к сенсационным итогам выборов на Дальнем Востоке.
Сентябрь стал месяцем больших политических перемен в регионах ДФО. Примеры Приморского и Хабаровского краев показали, что губернаторские выборы могут быть не только референдумными, но и высоко конкурентными. Однако к возвращению конкуренции оказались не готовы ни власть, ни оппозиция.
Еще один вывод - Кремль готов отдать власть в регионах более лояльной и системной ЛДПР, тогда как победы представителей КПРФ на губернаторских выборах по-прежнему сродни политическому «землетрясению».
Приморье: слезы ЦИКа
Символом перехода к новым реалиям оказались выборы в Приморском крае, едва не закончившиеся победой представителя КПРФ Андрея ИЩЕНКО. При том, что по итогам первого тура уверенно лидировал врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО (46,5%), а в соседнем регионе действующий губернатор Вячеслав ШПОРТ и его главный конкурент, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей ФУРГАЛ, пришли к промежуточному финишу почти с одинаковым багажом - 35% голосов.
Вероятно, благодаря уверенному лидерству Андрея Тарасенко 9 сентября, а также общему позитивному фону, связанному с проведением Восточного экономического форума, Приморье стало первым регионом из числа избиравших губернатора в два тура - повторное голосование было назначено на 16 сентября. К тому же, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА, кандидат от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО и эсер Алексей КОЗИЦКИЙ в первом туре вместе получили больше голосов, чем Андрей Ищенко. Во втором туре Андрейченко и Козицкий поддержали Тарасенко, а Толмачева высказалась в нейтральном ключе, поддержав курс президента России. Однако приморцы решили по-своему.
Ночь с 16 на 17 сентября стала одним из самых драматичных моментов в современной истории Приморья. Резонанс от случившегося оказался гораздо сильнее, чем от выборов губернатора Амурской области в 2015 году, отмены итогов которых требовал лично председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Хотя прологом к волнениям был достаточно спокойный первый тур, в котором врио губернатора Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко почти вдвое, оппозиция, почувствовав «вкус крови», сделала ставку на агрессивную кампанию против главы региона, приклеив к нему ярлык «варяга». И эта ставка почти сработала.
Результаты голосования показали, что Владивосток вернул себе статус наиболее протестного города Приморья, хотя представитель КПРФ получил большинство голосов почти во всех городских округах. Но основную фору Ищенко получил именно от воладивостокцев: в большинстве районов столицы края «красный» кандидат обошел Андрея Тарасенко с преимуществом более чем в 20% голосов. А поскольку в столице края многие участки были оборудованы КОИБами, то именно данные из Владивостока в первые часы подсчета голосов определяли общую картину по краю - Андрей Ищенко лидировал с разницей в 6-7%. Когда ближе к утру начали поступать данные из других муниципалитетов и врио губернатора вышел вперед, представители оппозиции тут же стали заявлять об «украденной» победе. Главным предметом спора стал значительно более высокий, чем в среднем по краю, процент голосов за Тарасенко в Уссурийске.
Официальные результаты голосования после обработки 100% протоколов участковых комиссий (Андрей Тарасенко - 49,55%, Андрей Ищенко - 48,06%) утром 17 сентября вызвали негодование «красного губернатора». Немыслимый случай для современной России: несколько дней подряд сторонники Ищенко выходили на несанкционированные акции протеста прямо у здания администрации Приморского края! Эхо приморских выборов прокатилось по всей стране, а вопрос об адекватности их итогов был поднят на уровне председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА. Особого внимания федеральных политиков и СМИ удостоился Уссурийск, где распределение голосов серьезно отличалось от среднего по краю и позволило склонить чашу весов в пользу Андрея Тарасенко.
Но основной причиной аннулирования результатов второго тура стала состоявшаяся утром 17 сентября эвакуация из здания, где располагается территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока. Итоги голосования по 13 участкам, данные с которых ТИК обрабатывал в момент эвакуации, были отменены, поскольку комиссия сочла, что избирательная документация «оказалось свободной для доступа посторонних лиц». Решение ТИК Советского района не повлияло на общую картину - отрыв Андрея Тарасенко от Андрея Ищенко сократился примерно на 500 голосов. Однако именно этот инцидент в постановлении Центризбиркома РФ от 19 сентября назван главной причиной аннулирования итогов выборов ка таковых.
Дело в том, что в списки избирателей по данным 13 участкам были включены более 24 тысяч человек, в том время как разрыв между Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко на утро 17 сентября составлял 7,6 тысяч голосов. «Отсутствие возможности достоверного определения волеизъявления 24246 избирателей с учетом минимальной разницы в количестве голосов избирателей, отданных за каждого кандидата, само по себе исключает определение результатов выборов, которые отражали бы реальное волеизъявление избирателей всего Приморского края», - отмечено в решении ЦИК РФ. Кроме того, подтолкнуть Центризбирком к отмене итогов голосования могла и оперативно проведенная информационная работа - уже в день второго тура, 16 сентября, представители выдвинувшей Андрея Тарасенко «Единой России» заявили о подкупе избирателей в пользу оппонента, а также других якобы имеющихся нарушениях со стороны штаба Андрея Ищенко. После подсчета голосов риторика приморских единороссов стала еще жестче - на одном из брифингов «красного губернатора» даже обвинили в попытках реализовать в крае «оранжевый» сценарий смены власти.
Верховным арбитром в остром политическом конфликте 19 сентября выступил Центризбирком РФ, который рекомендовал Избирательной комиссии Приморского края отменить итоги досрочных выборов губернатора, а все данные по возможным нарушениям передать в правоохранительные органы.
- Огромное число членов участковых избирательных комиссий честно и добросовестно выполняли свои обязанности. Они профессионально, не поддавшись никакому давлению, честно исполнили свой долг. Но кто-то перечеркивает два с половиной года наших совместных усилий, направленных на то, чтобы очистить систему от фальсификаций, - посетовала глава Центризбиркома Элла ПАМФИЛОВА, не сдержав слез перед телекамерами.
20 сентября большинством голосов крайизбирком Приморья согласился с рекомендацией ЦИК РФ и постановил отменить итоги второго тур голосования, и как следствие - выборы губернатора в целом. В соответствии с законодательством, повторные выборы главы Приморья необходимо провести не позднее 16 декабря. Юридически это будет новая избирательная кампания, то есть политическим партиям придется заново выдвигать кандидатов, а кандидатам - заново проходить «муниципальный фильтр».
Коммунист Андрей Ищенко уже пообещал обжаловать решение ИК ПК в судебном порядке. Однако митинговать со своими сторонниками у приморского «белого дома» прекратил - очередная акция, приуроченная ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, прошла 22 сентября уже на Привокзальной площади, а сам Ищенко поехал в Хакассию, чтобы поддержать тамошнего кандидата от КПРФ Валентина КОНОВАЛОВА.
«Ситуация в Приморье выглядела как маленький путч и подрывала доверие к системе и внутри, и вовне. Ситуативно власть урегулировала политический кризис, но вопросы остались», - прокомментировал ситуацию президент фонда «Петербургская политика» Михаил ВИНОГРАДОВ.
По информации «Дальневосточного капитала», ЛДПР на декабрьских выборах вновь намерена выдвинуть депутата Госдумы РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, а «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» может опять представить депутат ЗС ПК Юлия ТОЛМАЧЕВА. В «Справедливой России» прорабатывается вариант выдвижения в губернаторы сенатора от Приморья Светланы ГОРЯЧЕВОЙ. Но, конечно, главная интрига заключалась в том, кого выдвинут «финалисты» отмененных выборов губернатора - «Единая Россия» и КПРФ.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова высказалась против участия Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко в предстоящей избирательной кампании, поскольку они оба, считает Памфилова, себя дискредитировали. Однако несостоявшийся «красный губернатор» Андрей Ищенко уже высказал готовность участвовать в новой избирательной гонке и заручился поддержкой председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА. Ранее свое участие в новых выборах не исключал и Андрей Тарасенко. Однако 26 сентября интрига в приморских выборах исчезла.
За пост губернатора края будет бороться политический «тяжеловес» и теперь уже бывший губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.
Такой поворот событий был предсказуем. Олег Николаевич уже руководил Корякским автономный округом (кстати, был «брошен» туда разгребать последствия тяжелейшего землетрясения и успешно справился с задачей), Амурской областью (на тот момент имевшей депрессивную экономику) и Сахалинской областью.
В Приморье он человек широко известный и по бизнесу, и по политической сфере - был членом Совета Федерации от Приморского края. Хотя это никак не гарантирует легкой победы в декабре. Это осознает и сам претендент, назвавший на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ ситуацию непростой. Хотя, шансов у Кожемяко победить много, ведь по существу на втором туре голосования в Приморье 9 сентября у многих жителей края не было своего кандидата, вот и голосовали многие просто «назло всем».
Хабаровск: победа системной оппозиции
Технологию формирования отрицательного мнения о выборах как о процессе с огромным количеством нарушений, не позволяющих определить реальную картину волеизъявления граждан, попробовали создать и в Хабаровском крае. Однако разрыв между депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем ФУРГАЛОМ и действующим губернатором Вячеславом ШПОРТОМ («Единая Россия») во втором туре был столь велик, что ставить под сомнение однозначность выбора хабаровчан было бы глупо - представители Центризбиркома почти сразу заявили о том, что оснований для отмены итогов голосования нет. Согласно официальным данным, 23 сентября за представителя ЛДПР отдали свои голоса 69,6% жителей Хабаровского края, принявших участие в голосовании, или 325 тысяч человек - на 200 тысяч больше, чем в первом туре.
Возглавлявший регион с 2009 года Шпорт во втором туре набрал всего 27,9%, практически не прибавив голосов по сравнению с 9 сентября.
Явка избирателей во втором туре оказалась заметно выше, чем в первом, составив 47%.
Сразу после первого тура выборов в Приморском и Хабаровском краях активно обсуждалась тема возможной «расторговки» между КПРФ и ЛДПР во втором туре: якобы «жириновцы» могут поддержать кандидата от компартии на выборах в Приморье, а хабаровские коммунисты - оказать содействие Сергею Фургалу. Однако затем в ЛДПР решили обойтись своими силами: лидер партии Владимир ЖИРИНОВСКИЙ призвал не голосовать за КПРФ во втором туре губернаторских выборов в Приморье, а ближе к 23 сентября приморские либерал-демократы отправились в Хабаровский край следить за соблюдением законодательства в день повторного голосования.
Кандидаты попали под реформу
В случае с Приморским и Хабаровским краями главный вопрос, которым задаются все аналитики - это причины высокого уровня поддержки оппозиционных кандидатов. Южные регионы ДФО фактически дали старт новой электоральной эпохе, когда поддержка со стороны первого лица государства уже не гарантирует кандидату в губернаторы победы. Хотя еще полгода назад все регионы ДФО демонстрировали поддержку курсу действующего президента Владимира ПУТИНА - пусть и с несколько меньшим процентом, чем в среднем по стране. На первый взгляд, самое очевидное объяснение - это пенсионная реформа.
- Начало пенсионной реформы практически совпало со стартом избирательных кампаний, и в этой ситуации от представителей власти ждали адекватного ответа на возникший в обществе протест. Однако найти ответ на вопрос, для чего необходима реформа, в принципе было очень сложно. При этом для Приморья и Хабаровского края, в отличие от северных регионов ДФО, где пенсионные льготы сохранятся, вопрос стал особенно острым, - рассуждает приморский политолог Виктор БУРЛАКОВ.
Однако в первом туре протестные голоса в Приморье ушли не к коммунистам - Андрей Ищенко, несмотря на активное использование «пенсионной» темы, в первом туре получил примерно тот же процент, что кандидат от КПРФ на пост президента Павел ГРУДИНИН в марте. Тогда, напомним, сразу три региона ДФО (Приморье и Хабаровский край, а также Якутия) попали в число наиболее симпатизирующих «красным» российским субъектам. Третье место представителя «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ, на первый взгляд, выглядит логично, вот только тема реформы в ее кампании была далеко не главной, а логотип партии не присутствовал на агитационных материалах. Зато оба кандидата упирали на свое приморское происхождение, а агитацию ко второму туру Ищенко выстроил в логике: «местные» против «москвичей» (хотя врио губернатора Тарасенко - уроженец Владивостока, Приморье он покинул в возрасте 16 лет).
Если говорить о результатах представителей КПРФ на выборах в остальных регионах ДФО, то они, как правило, были весьма скромными. В Хабаровском крае кандидат от КПРФ Анастасия САЛАМАХА 9 сентября стала только третьей с 15,7% голосов, и этот результат оказался ниже уровня поддержки Павла Грудинина в марте как в абсолютных, так и в относительных величинах. Аналогичная картина наблюдалась на выборах главы Якутии, Магаданской области и Чукотки. Лишь в Амурской области кандидат от КПРФ Татьяна РАКУТИНА стала самым успешным представителем «красных» на губернаторских выборах в ДФО с результатом 26,6% голосов. Кроме того, Ракутина уступила всего несколько тысяч голосов представителю ЛДПР Андрею КУЗЬМИНУ в борьбе за вакантный мандат депутата Государственной Думы РФ от Амурской области.
«ЕР» уходит в оппозицию
Повышенная оппозиционность региональных столиц - «старый новый» тренд на выборах сентября-2018 - привела к осечкам для партии власти не только на региональном, но и, само собой, на муниципальном уровне. Так, выборы мэра Якутска выиграла кандидат от «Партии возрождения России» Сардана АВКСЕНТЬЕВА. На выборах главы города она с 39,98% голосов обошла кандидата от «Единой России», теперь уже бывшего председателя гордумы Якутска Александра САВВИНОВА. К слову, новый городской парламент, который возглавил бизнесмен Альберт СЕМЕНОВ, будет оппозиционным Авксентьевой - большинство в нем, как раньше, составляют представители «Единой России». Добавим, что помимо главы Республики Саха и мэра Якутска, 9 сентября прошли выборы в шестой созыв Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии. Квалифицированное большинство - 24 места из 35 - получили представители «Единой России».
На состоявшихся 9 сентября выборах мэра Хабаровска единороссу Сергею КРАВЧУКУ для победы оказалось достаточно 40% поддержки (по закону, для победы достаточно простого большинства голосов), но стоит учитывать, что протестные голоса разделили между собой кандидат от КПРФ Максим КУКУШКИН (23,25%) и представитель ЛДПР Сергей БЕЗДЕНЕЖНЫХ (20,86%).
А в Приморье по итогам состоявшихся 9 сентября в 12 городах и районах выборов муниципальных депутатов «ЕР» утратила большинство в представительных органах власти сразу в нескольких муниципалитетах. И хотя сама по себе такая ситуация не делает эти думы оппозиционными, их работоспособность теперь сильно зависит от умения разных политических сил договариваться между собой. Причем этот тезис уже получил практическое подтверждение - заседание думы Партизанского городского округа, где ни одна из партий не получила большинства, началось с драки из-за распределения руководящих постов, а не допущенные «к портфелям» представители «Справедливой России» и вовсе покинули зал заседаний.
КСТАТИ
Исключения из политправил
Три кампании по выборам глав регионов, где вопрос о победителе прочти не стоял, прошли в Магаданской области, в Якутии и на Чукотке.
На Колыме новым главой региона с результатом в 81,5% стал экс-мэр Нижнего Тагила Сергей НОСОВ. Кроме него, двузначным процентом (10,1) может похвастать только кандидат от КПРФ Валентина ДОРОШЕВИЧ. Республику Саха в ближайшие годы будет возглавлять бывший мэр столицы региона Айсен НИКОЛАЕВ, получивший поддержку 71,5% жителей Якутии уже в первом туре. Продлил свои полномочия глава Чукотского автономного округа Роман КОПИН, за которого отдали голоса 57,8% поучаствовавших в голосовании жителей ЧАО. Второе место - у кандидата от ЛДПР Юлии БУТАКОВОЙ (18,5%), третье - у коммуниста Владимира ГАЛЬЦОВА (12,2%).
Александр САЛКОВ.
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