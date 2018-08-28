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28 Сентября 2018, 19:57 | Регион сегодня |

Любимый праздник - День Тигра - на два дня изменит жизнь столицы Приморья

Пока половина горожан будет радостно шествовать по центру Владивостока, другая половина должна предусмотреть традиционные неудобства

День тигра – экологический праздник, отмечаемый во Владивостоке с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. В 2018 году его отметят в девятнадцатый раз. Организаторами праздничных мероприятий выступают Центр «Амурский тигр», администрация Приморского края и администрация города Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Как отмечают организаторы, в мероприятиях Дня тигра планирует принять участие заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Празднование Дня тигра начнется  29 сентября, с Дня рождения тигрят Амурчика и Тайги, скульптуры которых были установлены в 2014 году на набережной Спортивной гавани. Организаторы праздника – Управление по делам молодежи администрации города Владивостока и МКУ «Молодежный ресурсный центр» - приготовили несколько локальных площадок для юных горожан.

В этот же день в 19:00 на Приморской сцене Мариинского театра начнется гала-концерт, посвященный Дню тигра. В программе вечера - вручение благодарностей и почетных грамот Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, грамот Русского географического общества и наград Центра «Амурский тигр» за вклад в дело сохранения природы Дальнего Востока. После награждения состоится праздничный концерт.

В воскресенье, 30 сентября, в 12:00 на Океанском проспекте начнется карнавальное шествие. Построение колонн начнется с 10:00 возле Дворца детского творчества. Присоединиться к тигриному движению могут все желающие. После шествия на площади будут работать специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы и квесты.

В 12:00 на центральной площади города стартует международный проект по обмену фотографиями «Фотосушка». Участники могут повесить свои фотографии «сушиться» на веревки с помощью бельевых прищепок, а в обмен - забрать любые другие. В рамках проекта организаторы проведут конкурс на лучшую фотографию в номинации «Вот и лето прошло».

В рамках празднования Дня тигра на центральной площади города с 13:00 будет работать локальная площадка по запуску воздушных змеев. Ее организует управление по делам молодежи администрации Владивостока совместно с Центром народной культуры Приморского края.

В 13:00 на главной сцене праздника состоится торжественная церемония вручения техники и передачи инфраструктурных объектов, созданных Центром «Амурский тигр» при поддержке спонсоров. Приморскому краю передадут здание медицинского учреждения в поселке Красный Яр, национальному парку «Бикин» – два служебных дома, Лазовскому заповеднику – два служебных дома, пять туристических домов, кордон и лекционно-демонстрационный зал. Новые автомобили получат охотхозяйство «Бархат», службы лесного и охотничьего надзора Приморского края.

В 19:00 на центральной площади города начнется вечерняя программа праздника. Здесь выступят известные российские группы «Несчастный случай» и «Чайф».

В воскресенье, 30 сентября, в целях обеспечения безопасности участников торжеств в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре города.

Так, движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- С 6:00 до 23:00 - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (центральная площадь Владивостока);

- С 10:20 до 13:20 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

- С 11:50 до 14:00:

  • по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до центральной площади Владивостока;
  • по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

На данные периоды времени будет организован объезд транспортных средств по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту, проспекту Красного Знамени.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: День тигра  амурский тигр  праздник 


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