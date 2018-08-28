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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Сентября, 01:35 |
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WWF России приглашает жителей и гостей Приморья на День тигра
29-30 сентября во Владивостоке в 19-й раз отметят День тигра.
Амурский тигр — самая крупная и красивая кошка планеты. Именно ему, живому символу Дальнего Востока, посвящен этот необычный праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы.
В этом году организаторами мероприятий являются Центр Амурский тигр, администрации Приморского края и города Владивостока. 29 сентября на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт, посвященный Дню тигра. В программе вечера — вручение благодарностей и почетных грамот Президента Российской Федерации, грамот Русского географического общества и наград Центра Амурский тигр за вклад в дело сохранения природы Дальнего Востока.
30 сентября в 12:00 на Океанском проспекте начнется праздничное карнавальное шествие, а вечером на центральной площади Владивостока выступят группы «Несчастный случай» и «Чайф». «Тигриное» шествие — главное событие Дня тигра для жителей и гостей Приморья, заявки на участие в нем уже подали более 80 организаций.
Под флагом Панды в колонне WWF России уже традиционно пройдут экологические патрули Надеждинского района Приморья, учащиеся Лингвистической школы Владивостока, сотрудники столово-лечебной воды «Шмаковская». И впервые, в парадной форме — курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, с которым Фонд сотрудничает для повышения знаний будущих юристов в сфере природоохранного законодательства.
На центральной площади, куда стекаются колонны, детей и взрослых ждут конкурсы, мастер-классы, квесты. WWF России, например, подготовил полевой урок «Дай пять», который поможет научиться отличать отпечатки лап тигра, волка, леопарда. А в специализированных зонах можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению.
Например, о тигре Упорном.
Историю этого особенного тигра, выпущенного после реабилитации в Центре «Утес» на волю в 2015 году рядом с национальным парком «Анюйский», для Всемирного фонда дикой природы (WWF) отрисовал в виде комикса американский художник Мэтью Твомбли, после чего о трогательной судьбе хищника узнал весь мир.
На Дне тигра во Владивостоке WWF России разместит плакат с комиксом про тигра Упорного в павильонах Сихотэ-Алинского заповедника и нацпарка «Бикин». Здесь можно будет не только его подробно рассмотреть и прочитать, но и, правильно ответив на пару тематических вопросов, выиграть футболку с изображением Упорного и получить комикс в подарок.
«Упорный почти два года жил на свободе и честно рассказывал о своей жизни теми сигналами, которые выдавал GPS ошейние. И погиб — не в клетке, от старости и тоски, не от пули, вернувшись к людям, а в тайге, в схватке не на жизнь, а на смерть с другим диким хищником. Он действительно стал символом борьбы за свободу, за выживание в дикой природе. Это история о том, как тигр использовал данный ему людьми шанс «исправиться» и прожить жизнь настоящего дикого зверя. Ведь каждый из 540 амурских тигров – на счету, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко, образ которого можно узнать в одном из рисунков про Упорного. — Для нас же, специалистов, которым еще не раз придется участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, это очень поучительная история. Мы получили информацию об адаптации тигра на северном краю его ареала, в самых сложных условиях для обитания таких хищников. Именно с тигром Упорным был разработан и опробован алгоритм совместных действий различных организаций – государственных, общественных, научных — по обеспечению, с одной стороны, безопасности людей при заходе тигра в населенный пункт, а с другой – по спасению и возвращению в природу этого редкого зверя».
Если Упорного можно назвать символом борьбы за свободу и выживание в дикой природе, то сам Павел Фоменко, сотрудник WWF России, стал в этом году для многих людей примером мужества, борьбы за жизнь и верности охране природы, несмотря ни на какие испытания. В марте этого года, Павел подвергся нападению тигрицы во время вакцинации в реабилитационном центре Приморья тигрицы с тигрятами. Контакт был коротким, но зверь успел нанести удары человеку в район головы и плеча. К счастью, Павел выжил. И буквально через несколько дней после выписки из больницы, невзирая на травмы, уже участвовал в оперировании раненного браконьерами тигра. Совсем недавно, в сентябре, в одной из клиник Москвы Павлу Фоменко сделали сложнейшую операцию по восстановлению повреждённых после встречи с тигрицей тканей лица. Не прошло и недели после возвращения во Владивосток — и он едет в Уссурийск, на экспертизу тигра. Согласитесь, это очень непросто — даже пострадав от нападения тигра, не перестать их любить.
Павел Фоменко на учете тигра. Фото Юрия Смитюка
Накануне Дня тигра, 29 сентября в 14:00 на НТВ состоится премьера нового проекта «Крутая история» Татьяны Митковой. Ее собеседником и героем первого выпуска программы будет Павел Фоменко, WWF России.
Численность амурского тигра за последние 10 лет увеличилась на 15 % и составляет порядка 540 особей. Ареал этого редкого хищника охватывает не только Приморский и Хабаровский края — тигр возвращается в свои исторические места обитания в Еврейской автономной области, все увереннее чувствует себя на левобережье Амура и все чаще встречается на северо-востоке Хабаровского края. На юге Дальнего Востока обитает самая крупная нефрагментированная популяция тигра в мире. Сохранить и приумножить ее удалось благодаря совместным усилиям государства и общественных организаций.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра Амурский тигр и WWF России.
Автор фото в анонсе: Дмитрий Сычиков / WWF России.
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