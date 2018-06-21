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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:43 |
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Развитием маршрутной сети и новых авиалиний Владивостокского аэропорта займется сингапурская компания Чанги
Международный консорциум, в который входят сингапурский Changi Airports International, «Базовый Элемент» и Российский фонд прямых инвестиций, выиграл конкурс на приобретение аэропорта около двух лет назад. Закрыть сделку планируют к концу этого года.
«Мы планируем, что в ноябре этого года наше руководство на высшем уровне согласует документацию, мы подпишем соглашение и в декабре закроем сделку», - рассказал председатель совета директоров группы Чанги ЛЬЮ Ман Леонг.
Основные направления, которыми займется компания, - развитие перевозок и повышение качества обслуживания.
«Консорциум на нас смотрит как на основного операционного партнера, который ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые приносят основную добавленную стоимость аэропорту. Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления, перепланирование коммерческих площадей, привлечение наших международных партнеров, повышение уровня сервиса и вхождение в международные рейтинги», - подчеркнули представители компании.
По мнению делегатов, развитие новых международных направлений авиаперевозок – один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности, поскольку дает возможность беспрепятственно посетить край.
В ближайших планах компании – увеличить пассажиропоток до 5 миллионов человек в год. Достигаться это будет в том числе и за счет повышения уровня квалификации персонала.
«Мы ставим для себя очень высокие стандарты и не хотим быть как все другие аэропорты России, мы хотим быть одними из лучших. Чтобы аэропорт стал достойными воротами в Приморье и в Россию», - резюмировали в Чанги.
Отметим, за несколько дней пребывания компании во Владивостоке специалисты Инвестиционного Агентства ознакомили делегацию с терминалами аэропорта, особой экономической зоной, образованной на базе завода «Соллерс», с работой Владивостокского рыбокомбината, а также Владивостокского морского торгового порта.
Досье "Золотого Рога": Changi Airports International – ведущий консультант, управленец и инвестор на мировом рынке авиаперевозок. Компания имеет опыт работы более чем в 20 странах на четырех континентах, где расположены более 50 аэропортов.
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