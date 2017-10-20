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В Приморье завод минеральных удобрений будет работать на газе и морской воде
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с техническим директором ЗАО «Национальная химическая группа» Тарасом Ганагой. Стороны обсудили вопрос строительства в поселке Козьмино Находкинского завода минеральных удобрений.
Руководитель проекта представил врио Губернатора проект дорожной карты реализации проекта. Запустить производство планируется в первом квартале 2022 года.
В качестве сырья и топлива будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. Основное сырье уже гарантировано – соответствующий контракт был подписан с «Газпромом».
Кроме того, с администрацией Находкинского городского округа уже заключен договор аренды земельного участка под строительство комплекса.
В ходе встречи отмечено, что проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений является экспортоориентированным, ключевые рынки сбыта – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сентябре этого года проект презентовали инвесторам – участникам третьего Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.
Тарас Ганага акцентировал внимание, что большое внимание данному проекту уделяет вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Есть поручение подготовить документы для включения данного предприятия в число резидентов территории опережающего развития “Нефтехимический”. Уже проводим эту работу. С 1 января 2018 года проект переходит в стадию финансирования, будут выделены средства на разработку допроектной документации», – обозначил технический директор ЗАО «Национальная химическая группа».
В ходе беседы Андрей Тарасенко и Тарас Ганага обсудили обязательства сторон, возможные источники финансирования и другие вопросы, связанные с запуском в Приморье крупного производственного комплекса.
В результате его реализации будет создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест непосредственно на заводе и дополнительные рабочие места появятся в смежных отраслях экономики.
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