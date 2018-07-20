|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 10 Августа, 13:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ддя жителей Приморья Tele2 снизила стоимость звонков в Узбекистан и Китай
Для всех действующих и новых пользователей услуги «Простая география» стоимость исходящих вызовов в Китай теперь составляет 0,75 рублей за минуту разговора, в Узбекистан – 1,8 рублей. На тарифных планах «Очень черный», «Самый черный», «Сверхчерный» услугу можно подключить бесплатно и без абонентской платы. Для пользователей других тарифов разовая плата за подключение услуги составит 30 рублей, абонентская плата – 2 рубля в сутки.
Подключить услугу «Простая география» можно с помощью команды *155*51# вызов, либо в личном кабинете «Мой Tele2». Проверить статус услуги можно с помощью команды *155*5# вызов.
Роман Дяблов, директор приморского филиала Tele2:
«Услуга «Простая география» рассчитана на абонентов, совершающих большое количество звонков в страны Азии и СНГ. По оценкам компании, у жителей Приморья наиболее популярными направлениями являются Китай и Узбекистан. По нашим прогнозам, обновленные параметры услуги будут интересны абонентам в регионе. Благодаря «Простой географии» они смогут экономить на звонках родственникам, друзьям и деловым партнерам, находящихся в других странах».
Подробнее об условиях предоставления услуги можно узнать на сайте tele2.ru.
- Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet отправляется в Россию для набора бортпроводников с Дальнего Востока
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Центральную площадь Владивостока предлагают продлить до прибрежной полосы
- Вопрос, как привлечь молодежь на Дальний Восток, обсудят на ВЭФ во Владивостоке
- LOTTE Corporation корпорация приобрела в центре Владивостока земельный участок
- В Приморье в сентябре начнет работу первый мобильный детский технопарк
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Приморье определили лучшего рейнджера
- С "лица" Владивостока уберут лишнее для расширения прогулочной зоны
- Во Владивостоке деловой центр будет перенесен в район Первой Речки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.