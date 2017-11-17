|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 28 Ноября, 14:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье решили строить из местных строительных материалов
Продукция местных производителей стройматериалов получит в Приморье приоритет при строительстве за счёт бюджета.
При строительстве за счёт бюджета продукция местных производителей стройматериалов получит в Приморье приоритет. Это прозвучало на совещании в администрации Приморского края, посвященного работе федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
В работе совещания, которое провёл руководитель хабаровского филиала «ФАУ Главгосэкспертиза России» Эдуард Бурдинский, приняли участие специалисты департамента градостроительства Приморского края, краевого предприятия «Региональный центр ценообразования в строительстве», представители предприятий – производителей строительных материалов, изделий, оборудования, машин и механизмов, работающих в регионе.
Главной темой совещания стало обсуждение вопросов размещения информации о стоимости строительных ресурсов ФГИС ЦС, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, с 2018 года определение сметной стоимости строительства объектов с привлечением бюджетных средств будет осуществляться исключительно на основании сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, которые рассчитаны в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве», – отметил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденёв.
Эдуард Бурдинский проинформировал коллег о принципах расчета стоимости строительства.
«Одним из основных определяющих моментов будет учет максимальной территориальной близости производителей материальных ресурсов, необходимых для строительства, к месторасположению объекта. Таким образом, продукция местных производителей стройматериалов будет в приоритетном порядке учитываться уже на стадии проектирования объектов на территории края, что существенно повышает их конкурентные преимущества», – сообщил он.
Эдуард Бурдинский отметил важность максимального вовлечения всех учтенных в ФГИС ЦС юридических лиц в работу.
Информацию для расчета сметных цен на строительные ресурсы в систему ФГИС ЦС обязаны ежеквартально предоставлять организации, включенные в перечень юридических лиц – производителей строительных ресурсов, цены на продукцию и услуги которых будут использоваться при расчете сметной стоимости строительства.
Регистрация в системе ФГИС ЦС и ее заполнение уже осуществляется на территории всех субъектов Российской Федерации.
В соответствии с данными ФГИС ЦС по Приморскому краю внесено 63 производителя и 491 организация – импортёр стройматериалов.
Участников совещания проинформировали о значимости и необходимости предоставления данных о ценах на производимую ими продукцию в ФГИС ЦС. Также на совещании обсудили практические вопросы первоначальной регистрации и передачи данных о стоимости материалов в ФГИС ЦС. Была отмечена гарантия конфиденциальности данной информации.
На вопросы представителей предприятий в режиме видеосвязи ответили представители «ФАУ Главгосэкспертиза России» при Минстрое России, в том числе – начальник управления методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов Ильяс Ахметзянов.
Представители Минстроя отметили, что только на основании полной информации о ценах на продукцию местных организаций возможно сформировать достоверную и отвечающую реалиям рынка сметную цену строительства объекта. Поэтому все заинтересованные организации в сжатые сроки должны провести необходимую регистрацию и внести требуемые данныев систему ФГИС ЦС.
По всем возникающим вопросам, в том числе по регистрации в ФГИС ЦС организациям следует обращаться: в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по телефону 8(495) 623-51-95 или по электронному адресу info.monitoring@gge.ru.
- В Приморье решили строить из местных строительных материалов
- В Приморье без согласования с жителями и властями района на аукцион выставлено 400 тысяч га леса
- Рыбаки Приморья выловили более 450 тысяч тонн минтая
- Владивосток первым на Дальнем Востоке проведет "День японского инвестора"
- Центр поддержки корейских инвесторов открылся в столице Приморского края
- Рыбаки Приморья выловили 19 тысяч тонн крабов
- В Приморье обнаружен вирус чумы свиней
- Во Владивостоке сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%
- В Приморье в 2,5 раза сократилась добыча каменного угля
- Из аэропорта Владивосток открыт новый рейс в Бангкок через Харбин
-
Наши партнерыLoading...RedTram17 Ноября 2017, 19:00Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
Дурней ничего не придумали? Для чего надо было создавать эту мутоту, или надо в Москве пристроить очередных чиновников и драть с предприятий деньги.
Авторизация: