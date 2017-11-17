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В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов
2017-й год стал особенным для развития морского туризма в Приморье. Познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями Приморского края смогли более 13 тысяч зарубежных гостей. Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков в ходе встречи с делегацией депутатов Законодательного Собрания южнокорейской провинции Кангвон.
Основная часть побывавших в Приморье круизных путешественников – туристы из Республики Корея, в частности из региона Кангвон. Кроме того, наиболее значимый вклад в увеличение числа судозаходов внесла именно южнокорейская компания – Costa Group Asia.
«Сегодня Приморский край является одним из лидеров среди российских регионов по приему гостей из Южной Кореи. С января по сентябрь 2017 года нас посетило более 70 тысяч туристов из этой страны. Прирост составил 80%. Немалую роль в этом сыграло и развитие морского сообщения между территориями», – рассказал Константин Шестаков, отметив, что общее количество круизных гостей, побывавших в Приморье с начала года, превысило 13 тысяч человек.
В ходе встречи сотрудники департамента туризма представили корейским партнерам презентации о туристском, в том числе круизном, потенциале Приморья, а также о новых возможностях края, открывшихся благодаря введению режима порто-франко, сообщили в администрации Приморского края.
Константин Шестаков кратко рассказал гостям об основных объектах туристского показа в Приморье, вызывающих традиционный интерес у азиатских туристов, представил крупные событийные мероприятия, проводимые в регионе, и обратил внимание коллег на то, что Владивосток – ближайший к Азии центр европейской культуры.
«У южнокорейских путешественников очень популярны небольшие круизы по портам Японии, в них можно было бы включить и Приморье, это внесло бы особый колорит в азиатские маршруты», – подчеркнул он.
Также, по мнению главы ведомства, перспективным является и развитие паромного грузопассажирского сообщения между Республикой Корея и Приморьем. Точками захода корейских судов могли бы стать порты Зарубино и Владивосток.
При этом Константин Шестаков уточнил, что в настоящее время в морском порту Владивосток ведется углубление дна двух причалов. Новые параметры позволят привлекать в край крупнотоннажные суда.
Южнокорейские партнеры поблагодарили коллег за подробную информацию и отметили, что руководство провинции Кангвон уделяет большое внимание развитию круизного сообщения, в том числе с Приморьем.
«Мы заинтересованы в реализации новых совместных проектов, это одно из основных направлений в сфере туризма, куда мы вкладываем большие инвестиции», – подчеркнул глава делегации, депутат Законодательного Собрания провинции Кангвон Ли Мун Хи.
Также стороны договорились о тесном взаимодействии по вопросам, связанным с продвижением среди российских и зарубежных туристов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Отметим, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли края.
«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно 3 миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и, конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Напомним, в этом году в Приморье ожидают открытия регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо, а также портами Японии. Стартовый рейс по маршруту должен состояться в конце ноября.
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