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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье откроют фабрику для благоустройства
Компания «Конкрит Джангл Структуры» в статусе резидента территории опережающего развития «Надеждинская» планирует создать фабрику по производству элементов благоустройства.
На предприятии будет производиться уникальная продукция по направлениям металло- и деревообработки - детские площадки, павильоны, террасы и навесы, антипарковочные болларды-фонари, опоры уличного освещения и другие элементы благоустройства индивидуального дизайна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
По словам генерального директора компании «Конкрит Джангл Структуры» Феликса Машкова, в настоящее время усиливается тенденция к появлению творческих объединений и мастерских по производству индивидуальных заказов из современных и экологически чистых материалов. «Уникальность проекта заключается в том, что компания осуществит полный цикл от дизайна до производства. На предприятии будут применены передовые технологии: оборудование с ЧПУ, современные методы проектирования и программирования. Рассчитываем, что запуск проекта на территории опережающего развития позволит добиться синергетического эффекта от нахождения близ других производств».
Для создания производственного комплекса необходим земельный участок площадью около 2 Га, который инвестор берет в аренду на льготных условиях на правах резидента ТОР. Производственный комплекс включит такие капитальные объекты, как: цеха и бытовые помещения, офис и хозяйственный блок. Запуск производства планируется осуществить в 2020 году.
Запуск бизнес-проекта позволит обеспечить 22 новых рабочих места. В компании будут открыты такие вакансии, как: архитектор-параметрист, инженер ЧПУ (фрезер, лазер, плазморез, гидроабразив), программисты.
ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края, Дальний Восток. Это первая в Приморском крае территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года.
В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока совместно с Администрацией Приморского края создает инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для реализации бизнес-проектов инвесторов. Так, завершается строительство автомобильной дороги, ведутся работы по обеспечению площадки водоснабжением и водоотведением, газо- и электроснабжением. Управляющая компания обеспечила резидентов ТОР временным электроснабжением на период строительства.
Ранее для установления границ участков, определения зон размещения объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, территории планируемого капитального строительства, а также других необходимых объектов, в том числе социальной инфраструктуры, разработан и утвержден проект планировки территории опережающего развития «Надеждинская».
В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 33 резидента реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 23 млрд рублей. В планах компаний-инвесторов обеспечить около 4 тыс рабочих мест.
В ТОР «Надеждинская» уже запустил производство завод «Европласт», ставший первым предприятием территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Также свои бизнес-проекты запустят такие компании, как: «Газпром газэнергосеть гелий», «ПЛК «Примкон», «Инноватика», «Домостроительный комбинат Приморье» и другие компании, работающие на данной территории в таких направлениях, как высокотехнологичное производство импортозамещающего кормового белка, пенобетона, изготовление закалённого стекла, строительство производственно-логистического комплекса для производства светотехники, создание межрегионального оптово-распределительного центра и транспортно-логистических комплексов и другие производства.
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