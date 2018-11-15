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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Ноября, 10:03 |
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Жители Приморья могут с гордостью расплачиваться "своей" монетой весом в один килограмм
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. На монете изображен Дальний Восток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты - "100 РУБЛЕЙ", дата - "2018 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий-финалистов общероссийского голосования. Дальний Восток представлен изображением моста на остров Русский во Владивостоке.
Монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Напомним, на одной стороне новой двухтысячной купюры изображен Русский мост во Владивостоке. Он был введен в эксплуатацию 1 августа 2012 года. Пролет длиной 1104 м моста Русский позволяет считать этот мост самым крупным среди аналогичных в мире. Вся конструкция держится на прочных тросах (вантах). Они с помощью креплений зафиксированы на столбах ( пилонах). Высота Русского моста составляет 321 метр, а расстояние между сводами и поверхностью воды - 70 метров.
Фото: Центральный банк РФ
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