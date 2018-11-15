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28 Ноября 2018, 14:51 | Регион сегодня

Жителям Приморья придется покупать новые телевизоры или приставку стандарта DVB-T2

На территории Приморского края 2021 домохозяйство не сможет принимать цифровое телевидение

В Приморье принят закон о выплате компенсаций за приобретение спутникового оборудования социальным категориям граждан, проживающим вне зоны охвата цифрового телевидения. Документ рассмотрели на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 28 ноября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

По словам и.о. директора департамента труда и социального развития Светланы Красицкой, выплату на приобретение и установку спутникового оборудования смогут получить пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, проживающие вне зоны охвата цифрового телевидения. Соответствующее поручение было дано врио Губернатора края Олегом Кожемяко по итогам встреч с населением в районах.

«После отключения аналогового телевидения в 2019 году, на территории края 2 021 домохозяйство не сможет принимать цифровое телевидение. Компенсация позволит приобрести и установить оборудование, с помощью которого можно будет поймать сигнал. На эти цели в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено более 12 миллионов рублей», – сообщила она, добавив, что на сегодняшний день от приморцев уже поступило более 400 заявлений на компенсацию.

Светлана Красицкая также добавила, что компенсацию можно будет получить за оборудование, приобретенное в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Напомним, с 2019 года Правительство РФ перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. В таких населенных пунктах телеканалы будут доступны зрителям только в цифровом формате (20 каналов).

В крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка и других, телеканалы самостоятельно принимают решение, осуществлять им вещание параллельно – и в цифровом виде, и в аналоговом – или отключить аналоговый сигнал.

В отличие от аналогового цифровое телевидение обеспечивает более высокое качество изображения и звука, полное отсутствие каких-либо дефектов/артефактов картинки (рябь, шум, муар, помехи). В отличие от аналогового монозвука цифровой стереозвук обеспечивает зрителю реалистичную звуковую сцену, увеличение количества каналов – не только в глубинке (где раньше было один-два канала, а теперь можно принимать 10-20), но и в крупных городах.

Для приема «цифры» достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры поступили в продажу со второй половины 2012 года и, если это ваш случай, то приставка не нужна. Она потребуется, если ваш телевизор старше 2012 года. Приобрести ее можно в магазинах бытовой техники.

Фото – Администрация Приморского края

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: телевидение  цифра 


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Комментарии
  • Неватник16:04, 28.11.2018

    Компенсацию . . . лишь бы смотрели пропаганду
  • жора17:38, 28.11.2018

    ТВ - это прошлый век. мурзилки для дошколят и пенсов.
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