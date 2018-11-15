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Четверг| 29 Ноября, 10:03 |
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В Приморье ежедневно будет ходить поезд из Владивостока в Чугуевский район
Железнодорожные пассажирские перевозки из Владивостока в Чугуевский район возобновятся 1 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, с 1 декабря возобновится курсирование пригородных поездов сообщением Владивосток – Сибирцево и Сибирцево – Новочугуевка и в обратном направлении. Поезда будут ходить ежедневно.
«В декабре, по утвержденному тарифу, стоимость проезда на поезде из Владивостока до Новочугуевки составит от 610 рублей. Это значительно ниже, чем на проезд автобусом», – отметили в департаменте, добавив, что право льготного проезда на этот пригородный поезд сохранится для льготников – участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов.
Чтобы сохранить доступную стоимость проезда, из краевого бюджета будут компенсировать выпадающие доходы перевозчика. В декабре на эти цели потребуется 4,5 миллиона рублей, в 2019 году, по предварительным оценкам, – 52,7 миллиона рублей
Напомним, с просьбой вернуть железнодорожные пассажирские перевозки из Чугуевского района во Владивосток жители района обратились к Олегу Кожемяко в ходе рабочего визита врио Губернатора в муниципалитет 17 ноября. Он подчеркнул, что обсудит вопрос возвращения поезда на линию с руководством дальневосточного филиала РЖД.
«Если поезд снят по экономическим причинам, мы готовы предоставить субсидию из краевого бюджета», – заявил он.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
- В Приморье ежедневно будет ходить поезд из Владивостока в Чугуевский район
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