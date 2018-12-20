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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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28.12 |Во Владивостоке развернется рождественская ярмарка
28.12 |В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,5% и достиг 3,42 млн т
28.12 |Владимир Путин встретился с избранными главами дальневосточных регионов
27.12 |Об умении читать между строк
20 Декабря 2018, 10:38Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
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28 Декабря 2018, 13:29 | Регион сегодня
Во Владивостоке развернется рождественская ярмарка
Жители края смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары
Приморцы смогут приобрести свежие фермерские продукты на рождественской ярмарке 4 и 5 января.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, ярмарка развернется возле Администрации Приморского края.
«Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10.00 до 17.00», – отметили в ведомстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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