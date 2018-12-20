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В Приморье любой автохлам могут превратить в дорогое авто
Услуги по реставрации коллекционных иномарок и отечественных образцов техники начал оказывать резидент СПВ, компания «Стэп-Авто». Инвестиционный проект по ремонту ретро-автомобилей в размере 8 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Открытие нового предприятия позволило создать 70 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Ремонтная мастерская, где любой автомобиль, находящийся в плачевном состоянии, могут превратить в стильное и дорогое транспортное средство, расположена в городе Уссурийске Приморского края. В арендованном помещении площадью 1 250 кв. метров с прилегающей территорией организованы мастерские и цех, оснащенные необходимым технологичным оборудованием: станками, машинами плазменной резки, сварочным агрегатом, автоподъемником, вакуум-формовочной машиной и вышивальным модулем.
«Возвращение технике первоначального вида с одновременным избавлением от более поздних наложений – задача необычайно трудная, но увлекательная, - поясняет директор ООО «Стэп-Авто» Александр Митус. - Поскольку найти натуральные запасные части от старых моделей практически невозможно, мы изготавливаем их вновь по старым чертежам. Конечно, это усложняет процесс и растягивает его на многие месяцы, а то и годы. Но восстановленный таким образом ретро автомобиль будет полностью соответствовать конструкторской документации того периода времени, в который он был изначально изготовлен».
По словам резидента, среди жителей Приморья спрос на подобные услуги минимальный. Пока в ремонтной мастерской восстановлена отечественная модель ГАЗ-21 «Волга» 1958 года. Однако «Степ-Авто» получила заказы на реставрацию более 30 машин со стороны японской компании, занимающейся коллекционированием и продажей раритетных авто. В их числе Jaguar 72 года, Mercedes 68 и 69 годов, Rolls-Royce 63 года. Восстановленные иномарки будут отправляться морским путем назад в Японию.
«Статус резидента СПВ, который мы получили, подписав соглашение с «КРДВ», оказался очень кстати, - отмечает Александр Митус. - Помимо налоговых преференций, которые повышают эффективность проекта, в среднем, на 40 процентов, появилась возможность более скорого прохождения таможенных процедур».
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов считает: «Любой резидент свободного порта Владивосток или территорий опережающего развития вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации. Мы постоянно развиваем набор услуг, в том числе в электронном виде. Внедрили «личный кабинет резидента», в начале нового года откроем Центр поддержки резидентов, который будет оказывать услуги по заранее определенному базовому стандарту и содействовать коммуникациям резидентов с партнерами».
Напомним, в настоящее время АО «КРДВ» подписало 1058 соглашений с резидентами свободного порта Владивосток. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составил 576,5 млрд рублей, в результате выполнения заявленных проектов появится около 60 000 новых рабочих мест. Из них 98 проектов уже запущены, в реализацию которых резиденты вложили более 14,8 млрд рублей и создали порядка 4 000 новых рабочих мест.
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