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Во Владивостоке открывается выставка графики Александра Арсененко
"В новом проекте Александр выступает в качестве графика и представляет зрителю серию работ, выполненных в черно-белой технике. Отдельные листы уже экспонировались в коллективных графических выставках и запомнились зрителю по выразительной упругой линии, некоей условности, ассоциативно связанной с театральным действом, особой эстетике, обусловленной использованием мелованной бумаги. Прекрасно знакомый со свойствами разных материалов по работе в театре, Александр неслучайно выбрал меловку: гладкость поверхности, так называемый микрорельеф определяет способность бумаги передавать без искажений тончайшие линии и точки и их комбинации. От этого зависит выразительная пластика персонажей, контрастность изображения", - рассказала журналу "Дальневосточный капитал" Ольга Зотова, кандидат искусствоведения.
"Художник назвал выставку «Картинки из личной жизни», продолжая заявленную однажды тему (персональная выставка графики в 2001 году носила такое же название). Александр как бы позволяет зрителю партера заглянуть за кулисы, то есть проникнуть в лабораторию художника, в которой как в творческом тигле переплавляются мимолетные впечатления, эмоции, размышления. В работах запечатлены на первый взгляд бытовые сценки, подчас игривые – пара за шахматной доской, велосипедисты, рыбак и рыбачка… Но при более внимательном взгляде рождается ощущение поиска автором неподдельного чувства, гармонии. И даже кокетливая грудь шахматистки выглядит не дерзким вызовом моральным устоям, а невинной уловкой, которая позволит завоевать партнера по шахматной комбинации. Мотив двоих – мужчины и женщины, ангела и человека, взрослого и ребенка – один из центральных мотивов в творчестве А. Арсененко. В сопоставлениях этих персонажей он как бы проигрывает различные жизненные ситуации, подмеченные где-то или те, в которых оказывался сам. Из этих ситуаций состоит его Книга книг, в которой есть место и улыбке, и иронии, и философскому взгляду", - подчеркивает Ольга Зотова.
Досье "Дальневосточного капитала": Александр Арсененко, член Союза художников России, член правления Приморского отделения Союза художников России, директор фонда развития визуальных искусств «МОСТ», почетный гражданин города Пенсакола (Pensacola), США. Его работы находятся в коллекциях Краеведческого музей им. Арсеньева, Галереи современного искусства АРТЭТАЖ, Приморской государственной картинной галерее (Владивосток), Vostok N. W. Gallery of Fine Arts (USA), Биробиджанском художественном музее, Сахалинском областном художественном музее, Галерее города Сюйджоу (КНР), а также в частные коллекциях в России, Италии, Японии, Германии, Австралии, США, Канаде, Южной Корее, Китае, Великобритании.
Жители и гости столицы Приморья смогут посмотреть графические работы художника Арсененко в галерее "Арка" (Владивосток, ул. Светланская, д.5) с 11.00 до 18.00 (со вторника по субботу) до 16 февраля.
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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