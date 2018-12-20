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29 Января 2019, 16:41 | Регион сегодня |

Владивостоку дадут 4,5 млрд рублей, "чтобы люди почувствовали, что живут в столице"

"Чтобы гости, инвесторы, которые приезжают, также понимали, что прибывают в столицу ДФО", подчеркнул Юрий Трутнев во время совещания во Владивостоке

Приморскому краю из федерального бюджета дополнительно направят до 4,5 миллиарда рублей на приведение в порядок дорожной сети Владивостока. Об этом во вторник, 29 января, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания во Владивостоке. В совещании принял участие Губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Юрий Трутнев подчеркнул, что сегодня в Приморье уже реализуется программа социального развития центров экономического роста. Такое поручение Президент России Владимир Путин дал на Восточном экономическом форуме. Средства на развитие Приморского края выделены в объеме 5,7 миллиарда рублей. Отдельная строка финансирования – перенос столицы Дальневосточного федерального округа.

«Мы уже говорили, что перенос столицы не должен быть только переездом ряда правительственных структур. Его должны почувствовать люди. Мы советуемся, как исправить недостатки, которые сегодня существуют в развитии Приморья, чем мы можем помочь, как сделать так, чтобы люди почувствовали, что живут в столице, и гости, инвесторы, которые приезжают, также понимали, что прибывают в столицу ДФО», – обозначил Юрий Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер подчеркнул, что решено направить дополнительные федеральные средства на приведение в порядок улично-дорожной сети Владивостока. На это уже выделено финансирование до 4,5 миллиарда рублей.

«Мы исходим из того, что дороги должны быть ровными, широкими, должны быть оборудованы парковки. Все это должно быть приведено в порядок до сентября текущего года. Постараемся, чтобы к сентябрю Владивосток действительно выглядел значительно более столичным», – отметил Юрий Трутнев.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в начале февраля Администрация края вместе с городским руководством сформирует перечень дорог и улиц, где в весенне-летний период с наступлением положительных температур пройдут работы.

«Часть документации у города уже имеется, остальная сейчас формируется. В начале февраля мы представим весь перечень в Москве», – отметил Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев добавил, что, прежде всего речь идет о приведении в порядок сквозных центральных улиц города – основных магистралей.

Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал". 

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Комментарии
  • Псевдоним16:57, 29.01.2019

    А столичныеместа работы с соответствующими столичными зарплатами и столичные прибавки к пенсиям тоже дадут?
  • Псевдоним17:19, 29.01.2019

    Может все таки секту на площади снести и построить таки парковку?
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