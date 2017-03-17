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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Марта, 18:30 |
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В Приморье пересчитали чиновников и их зарплаты
В Приморском крае на конец 2016 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 33,1 тыс. человек, штаты были укомплектованы на 91,5%. В федеральных органах власти на конец года было занято 25,1 тыс. человек (из них 91% государственных служащих), в краевых – 3,1 тыс. человек (75%). За год их численность уменьшилась на 338 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в 2016 году 60,8 тыс. рублей, что выше среднекраевого уровня в 1,7 раза, в том числе работникам федеральных органов власти – 63,4 тыс. рублей, работникам краевых органов власти 51,4 тыс. рублей.
Среди 4,9 тыс. работников местного самоуправления 89% составляют муниципальные служащие. Ежемесячно, в течение года, им платили заработную плату размером в 44,6 тыс. рублей. Она дифференцировалась от 21 тыс. рублей в Дальнереченском муниципальном образовании до 59 тыс. – во Владивостокском городском округе.
Работники находящиеся на государственной или муниципальный службе, в среднем, получают заработную плату в 2,4 раза больше, чем другой персонал этих организаций.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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