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Власти Приморья озвучили зарплату бюджетников в 35,2 тысячи рублей
По данным за два месяца 2018 года средняя зарплата отдельных категорий работников бюджетных учреждений в Приморье достигла показателей, установленных майским Указом Президента. Согласно дорожной карте зарплата должна повышаться во всех краевых учреждениях образования, культуры, социального обслуживания и здравоохранения. Главам муниципалитетов, где исполнение данного Указа пробуксовывает, рекомендовали взять этот вопрос под личный контроль.
Вопрос исполнения Указа Президента Российской Федерации в части повышения зарплат бюджетникам стал основным на первой в этом году коллегии департамента труда и социального развития Приморского края.
Открывая заседание, директор департамента Лилия Лаврентьева отметила: в целом зарплата отмеченным в Указе категориям соответствует установленному на этот год показателю в 35,2 тысячи рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Февральский мониторинг показывает, что по краевым учреждениям культуры и образования показатель выполняется с учетом допустимых 5%. Хорошие результаты достигнуты в здравоохранении. 100% рост повышения заработной платы достигнут в учреждениях социального обслуживания.
«Незначительное отставание от графика роста заработной платы отмечено в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Поэтому мы пригласили руководителей муниципалитетов и представителей ведомственных департаментов, чтобы разобраться в причинах и вместе найти решение по выравниванию ситуации», – отметила Лилия Лаврентьева.
Основной причиной невыполнения плана мероприятий по повышению зарплаты в муниципалитетах специалисты называют недостаточное поступление доходов в бюджет муниципальных образований. Так, на повышение оплаты труда работников учреждений дополнительного образования предусмотрено только 95% необходимых средств. На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры – 82,3% необходимых бюджетных средств.
Как отметила заместитель директора департамента Светлана Красицкая, ряд муниципальных образований не исполнили даже тот уровень заработной платы, который предусмотрели в бюджете.
«Такая ситуация сложилась в учреждения культуры Дальнегорска, Лесозаводска, Уссурийска, а также Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Ольгинского, Партизанского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хорольского и Яковлевского районов. По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования отставание отмечено в Большом Камне, Владивостоке. Активизироваться следует руководству Анучинского, Кавалеровского, Красноармейского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского районов», – проинформировала она.
Главам перечисленных территорий рекомендовано срочно предусмотреть необходимые средства в местных бюджетах.
Кроме того, согласно поручению Правительства РФ с 1 января 2018 года местные власти должны проиндексировать на 4% зарплату работников бюджетных организаций, на которых не распространяется действие майского Указа.
Светлана Красицкая проинформировала, что индексация прошла во всех муниципальных образованиях за исключением нескольких поселений.
Главам муниципальных образований рекомендовано взять этот вопрос под личный контроль и предоставить информацию об исполнении поручения Правительства.
В свою очередь директор департамента Лилия Лаврентьева еще раз акцентировала внимание приглашенных на том, что майский Указ Президента предусматривает шестилетнюю динамику повышения зарплаты бюджетникам.
«В этом году мы должны закрыть этот вопрос в полном объеме. Независимо от форм собственности бюджетного учреждения», – подчеркнула глава ведомства, напомнив, что исполнение майских Указов находится на личном контроле врио Губернатора края Андрея Тарасенко.
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