В игорной зоне "Приморье" приступили к возведению 11-этажной гостиницы Naga Vladivostok

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 30 Марта, 00:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 71 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 910 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
29.03 |
С 30 марта МФЦ Приморья начинают работать по комплексному запросу
29.03 |
В столице Приморья начинают борьбу с "серыми" зарплатами
29.03 |
Более 100 тысяч иностранных граждан въехали в Приморье
29.03 |
Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
29.03 |
В столице ДФО жильцы бараков оценивают свою недвижимость по цене элитной
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Марта 2018, 12:36 | Регион сегодня |

В игорной зоне "Приморье" приступили к возведению 11-этажной гостиницы Naga Vladivostok

На строительной площадке компании Naga Corp, возводящей в игорной зоне "Приморье" крупный развлекательный комплекс, ведется обустройство свайного поля под строительство объекта.

После успешного прохождения испытательных работ специалисты приступят к возведению каркаса будущей гостиницы.

Сотрудники Корпорации развития Приморского края проинспектировали ход строительных работ и провели выездное совещание на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

 


 

Как сообщил китайский подрядчик компании Naga Corp, сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса, уже закончена установка почти половины свай. Параллельно специалисты начали испытательные работы. Планируется, что обустройство объекта завершится в июне.

«В рамках первой фазы строительства развлекательного объекта Naga Vladivostok работы ведутся в три этапа, каждый из которых определяет создание конкретного объекта. Подрядчик компании ООО “Приморский Энтертейнмент Резортс Сити” на сегодняшний день выполнил почти половину всего объема запланированных работ по обустройству свайного поля для здания гостиницы с казино и конференц-залом. По мере завершения свайных работ будет постепенно вестись строительство зданий, первым из которых станет отель», – сообщили в корпорации.

Согласно плану, четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok представит собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Общая площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч квадратных метров.

«По данным инвестора, строители начнут возведение каркаса для будущего отеля в апреле. Строители получили разрешение на работу. На данный момент они проходят необходимое медицинское обследование и в течение недели уже прибудут во Владивосток», – отметили в корпорации.  

Иностранный резидент игорной зоны «Приморье» планирует полностью завершить строительные работы в 2019 году. Реализация второй фазы развлекательного комплекса рассчитана до 2022 года.

Отметим, что азиатский инвестор Naga Corp в соответствии с мировыми тенденциями игорного бизнеса намерен серьезно развивать неигровой сектор на территории своих объектов в развлекательной зоне «Приморье».

Как подчеркнул директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, создание в регионе новых объектов инфраструктуры мирового уровня – это одно из ключевых условий развития туристской отрасли края.

«Открытие комплекса Naga Vladivostok окажет значительное влияние на развитие туристической отрасли в Приморском крае: здесь появятся первые масштабные объекты неигрового сегмента, которые станут местом для отдыха туристов, не играющих в казино. С появлением нового комплекса в развлекательном курорте “Приморье” ситуация на туристическом рынке заметно поменяется, и темпы роста данной отрасли могут возрасти в несколько раз, поэтому мы с нетерпением ждем открытия», – отметил глава ведомства.

Досье "Дальневосточного капитала": омпания Naga Corp Ltd. является одним из лидеров мировой игорной индустрии, а также одной из крупнейших в Азии корпораций, специализирующихся на строительстве казино, отелей и развлекательных зон. На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс «Naga World», расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпень. Напомним, что летом 2017 года компания сменила название объекта в интегрированном курорте «Приморье» – если ранее объект был известен под названием «Маяк», то сейчас он называется «Naga Vladivostok».

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: игорная зона  Приморье 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика