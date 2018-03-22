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В игорной зоне "Приморье" приступили к возведению 11-этажной гостиницы Naga Vladivostok
После успешного прохождения испытательных работ специалисты приступят к возведению каркаса будущей гостиницы.
Сотрудники Корпорации развития Приморского края проинспектировали ход строительных работ и провели выездное совещание на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщил китайский подрядчик компании Naga Corp, сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса, уже закончена установка почти половины свай. Параллельно специалисты начали испытательные работы. Планируется, что обустройство объекта завершится в июне.
«В рамках первой фазы строительства развлекательного объекта Naga Vladivostok работы ведутся в три этапа, каждый из которых определяет создание конкретного объекта. Подрядчик компании ООО “Приморский Энтертейнмент Резортс Сити” на сегодняшний день выполнил почти половину всего объема запланированных работ по обустройству свайного поля для здания гостиницы с казино и конференц-залом. По мере завершения свайных работ будет постепенно вестись строительство зданий, первым из которых станет отель», – сообщили в корпорации.
Согласно плану, четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok представит собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Общая площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч квадратных метров.
«По данным инвестора, строители начнут возведение каркаса для будущего отеля в апреле. Строители получили разрешение на работу. На данный момент они проходят необходимое медицинское обследование и в течение недели уже прибудут во Владивосток», – отметили в корпорации.
Иностранный резидент игорной зоны «Приморье» планирует полностью завершить строительные работы в 2019 году. Реализация второй фазы развлекательного комплекса рассчитана до 2022 года.
Отметим, что азиатский инвестор Naga Corp в соответствии с мировыми тенденциями игорного бизнеса намерен серьезно развивать неигровой сектор на территории своих объектов в развлекательной зоне «Приморье».
Как подчеркнул директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, создание в регионе новых объектов инфраструктуры мирового уровня – это одно из ключевых условий развития туристской отрасли края.
«Открытие комплекса Naga Vladivostok окажет значительное влияние на развитие туристической отрасли в Приморском крае: здесь появятся первые масштабные объекты неигрового сегмента, которые станут местом для отдыха туристов, не играющих в казино. С появлением нового комплекса в развлекательном курорте “Приморье” ситуация на туристическом рынке заметно поменяется, и темпы роста данной отрасли могут возрасти в несколько раз, поэтому мы с нетерпением ждем открытия», – отметил глава ведомства.
Досье "Дальневосточного капитала": омпания Naga Corp Ltd. является одним из лидеров мировой игорной индустрии, а также одной из крупнейших в Азии корпораций, специализирующихся на строительстве казино, отелей и развлекательных зон. На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс «Naga World», расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпень. Напомним, что летом 2017 года компания сменила название объекта в интегрированном курорте «Приморье» – если ранее объект был известен под названием «Маяк», то сейчас он называется «Naga Vladivostok».
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