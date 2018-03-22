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В столице Приморья начинают борьбу с "серыми" зарплатами
Администрация Владивостока опубликовала план работы межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. В него вошли 35 пунктов.
С целью "формирования негативного отноишения населения к неформальной занятости" 2 апреля во Владивостоке стартует месячник по легализации трудовых отношений, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Об этом было объявлено в администрации города на заседании рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов.
Первым вопросом заседание стало подведение итогов работы комиссии в 2017 году. С докладом выступил Владислав Вильчинский, начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю. По его данным, в ходе проведения выездных налоговых проверок, которые в прошлом году провели специалисты инспекций по налоговым агентам и индивидуальным предпринимателям, доначислено НДФЛ в сумме 8 млн. 482 тыс. рублей.
«Налоговые инспекции города на постоянной основе проводят контрольные мероприятия в отношении налогоплательщиков, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевого уровня, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также снизившим поступления НДФЛ относительно предыдущего периода более чем на 10 %», – рассказал он.
О вкладе Фонда социального страхования в работу межведомственной рабочей группы рассказала начальник отдела администрирования страховых взносов Филиала № 3 Государсвтенного учреждения – Приморского регионального отделения Фонда соцстрахования России Евгения Белозёрова.
«Сотрудники нашего ведомства проводят постоянный мониторинг состояния уплаты страховых взносов хозяйствующими субъектами Владивостока, а также выявляют факты отсутствия либо неполноты перечислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В 2017 году специалисты филиала провели 19 рейдов, во время которых проводили разъяснительную работу об обязанности регистрации физических лиц в Фонде соцстрахования в случае заключения трудовых договоров, выдавали памятки и бланки заявлений о регистрации».
О совместной с администрацией города работе в 2017 году также сообщила представитель городской прокуратуры.
«Уверена, что нашу совместную работу можно назвать эффективной, – рассказала Ярослава Дегтярёва, старший помощник прокурора прокуратуры города Владивостока, юрист 1 класса. – Все наши совместные проверочные мероприятия заканчиваются выявлением нарушений в сфере соблюдения трудового законодательства. Из примеров можно привести совместную проверку ресторана «Паулайнер», во время которой было установлено, что сразу 12 сотрудников этого заведения работают без заключения трудовых договоров. Руководитель организации, как должностное лицо, был привлечен к административной ответственности. Как результат – со всеми 12 специалистами договоры в итоге заключили. Были и другие предприятия с выявленными нарушениями, мы со своей стороны приняли все необходимые меры реагирования».
Продолжается такая работа и в этом году.
«Зафиксированы первые нарушения, надеемся, что по всем ним будут приняты решения, а именно – заключены трудовые договоры там, где это необходимо, – добавила Ярослава Дегтярёва. – Однако хотелось бы обратить внимание на то, что количество нарушений, которые мы выявляем, зачастую не соответствует действительности. По нашим данным, каждое третье предприятие общественного питания и каждая третья стройка в городе работают с нарушениями, привлекая лиц без оформления с ними трудовых отношений. В итоге не отчисляются страховые взносы, не платятся налоги. Стараемся эти факты выявлять. Подчеркну, что такие нарушения встречаются в том числе по причине низкой правовой грамотности работников, которые не отстаивают свои права. А значит, нам нужно всем вместе работать и в этом направлении».
В завершение заседания его участники приняли решение продолжить работу по выявлению фактов неформальной занятости, информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы. Также утвержден план работы межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 2018 год.
Досье "Дальневосточного капитала":
Работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:
– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города (пр-т 100-летия Владивостока, 94, e-mail: vladtrud@vlc.ru);
– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).
Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и заработной платы ниже установленного размера:
– в Государственной инспекции труда в Приморском крае: тел. 226-96-63, 226-89-38;
– в администрации города: тел. 2614-444, 2614-485;
– в КГБУ «Приморский центр занятости населения»: тел. 226-74-82.
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