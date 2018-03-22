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Определены еще два района Приморья для приема переселенцев
Еще два муниципальных образования в Приморья вошли в число территорий, работающих с переселенцами. В этом году в список муниципалитетов, участвующих в программе переселения соотечественников из-за рубежа, включены Дальнереченский и Кавалеровский районы.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в 2007 году, когда программа только появилась в Приморье, переселенцы селились на трех территориях. К 2012 году число муниципальных образований, участвующих в программе, увеличилось до 16. В 2015 году, когда в регион приехало рекордное количество семей переселенцев (большинство из них – с гражданством Украины), Администрация края расширила список территорий до 26.
«С 2018 года приезжающие по программе семьи имеют возможность выбрать для жизни любой из 28 муниципальных образований. Это восемь городов и 20 муниципальных районов. В частности, возможностью проживания в Дальнереченском районе интересуются бывшие соотечественники из числа старообрядцев», – комментируют в ведомстве.
По мнению специалистов, расширение географии программы положительным образом отражается на экономике региона. Среди соотечественников – много граждан трудоспособного возраста, имеющих профессиональное образование. Это специалисты, которые приходят работать на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в бюджетные учреждения.
К примеру, из почти 1,5 тысяч переселенцев 2017 года почти тысяча человек уже трудоустроились или занялись предпринимательством. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, примечательно, что среди участников программы – 35 специалистов с дипломами врачей, в том числе узкой специальности, и среднего медперсонала.
«Мы передали данные коллегам из департамента здравоохранения для предметной работы с каждым», – подчеркивает глава ведомства.
Напомним, с начала года в Приморский край приехало почти 200 переселенцев. В планах – принять до 1,5 тысяч человек.
Вице-губернатор Павел Серебряков напоминает: главная задача власти – помочь людям, выбравшим Приморье, обустроиться, и предоставить возможность трудиться.
«Одна из основных задач программы – привлечение востребованных, квалифицированных специалистов в экономику Приморья. Но мы не должны забывать, что люди, которые решились на переезд, нуждаются во всесторонней поддержке. И здесь крайне важно взаимодействие всех: и краевой власти, и муниципалитетов, и ответственных работодателей», – убежден вице-губернатор.
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