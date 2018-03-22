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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Марта, 00:11 |
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Более 100 тысяч иностранных граждан въехали в Приморье
По итогам 2017 года, 105 248 иностранных граждан прибыли в Приморье из стран ближнего зарубежья как мигранты с целью осесть и найти работу (+31,5% к показателям 2016 года), сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в Управлении по вопросам миграции (УВМ УМВД России по Приморскому краю).
Большую часть данной категории граждан составляют граждане Узбекистана – 78 736 (68,07%), тогда как в 2016 году их было 54 736 человек; +43,84%. 81% мигрантов из среднеазиатской республики въехало в Россию с целью осуществления трудовой деятельности.
В основном, граждане Узбекистана состоят на учете по месту временного пребывания во Владивостокском городском округе (62 233 человека, 79% от общего количества граждан Узбекистана). Остальные живут и трудятся в других городах и поселках Приморья.
Число желающих получить российское гражданство на территории Приморского края не снижается. В 2017 году в упрощенном порядке его получили 3 034 человека, из них граждане Украины – 1 102 человека, из Таджикистана – 694 человека, Армении – 386 человек, Узбекистана – 305 человек, Казахстана – 133 человека, Кыргызстана – 128 человек, Азербайджана – 101 человек, Молдовы – 85 человек, США – 5 человек, Туркменистана – 5 человек, Беларуси – 23 человека, Грузии – 7 человек, Великобритании – 2 человека, Ирана – 2 человека, Вьетнама – 2 человека, Камеруна – 1 человек, Китая – 1 человек, Ливана – 1 человек; лица без гражданства - 51 человек.
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