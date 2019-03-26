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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Марта 2019, 09:00 | Регион сегодня |
XV Бизнес-Премия Приморского края определит финалистов
До 1 апреля на сайте Бизнес-премии продолжается голосование в ТОП-25
2 апреля по итогам первого тура голосования на сайте Бизнес-Премии и страницах газеты "Золотой Рог" будут опубликованы списки финалистов по номинациям. В это же время у жителей Приморского края появится возможность проголосовать за понравившегося кандидата во втором туре.
Ежегодная региональная Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года» проходит по четырем номинациям: «Компания года», Менеджер года», «Развивающийся бизнес», «Социально ответственный бизнес». Из ТОП-25 компаний и менеджеров в четырех номинациях эксперты выберут по четыре финалиста. В апреле пройдет второй тур голосования. Свой голос в пользу лучшей компании и менеджера могут отдавать не только эксперты, но и жители Приморья на сайте премии.
«Бизнес Приморья - особый. Руководителям приходится преодолевать множество препятствий, и далеко не всем под силу организовать, развить и вывести свою деятельность на должный уровень. Именно таких лидеров и их предприятия выявляет общественное голосование Бизнес-Премии», – отметил Роман ТИТКОВ, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП - официального партнера XV Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года».
Досье "Дальневосточного капитала": Бизнес-Премия проводится Издательской компанией «Золотой Рог» при поддержке администрации Приморского края с 2004 года. Основной целью проведения конкурса является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества и утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия.
В этом году организационный комитет Бизнес-Премии Приморского края возглавляет Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор администрации Приморского края, являясь и председателем Экспертного совета. Официальными Партнерами XV Бизнес-Премии выступили Банк «Приморье» и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», генеральными спонсорами – Группа компаний «Экватор» и Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
Торжественная церемония награждения, в ходе которой станут известны имена победителей Бизнес-Премии, состоится 24 апреля 2019 года в конгресс-отеле «Экватор».
Голосуйте на сайте премии: DV-rating.ru.
Теги: бизнес-премия
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