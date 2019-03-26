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Учебный фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в японский порт Нагасаки и китайский Циндао
29 марта учебный фрегат «Паллада» отправился в японский порт Нагасаки и китайский Циндао. Во время круиза запланировано посещение экипажем российского корабля иностранных парусных судов и знакомство с курсантами.
Перед рейсом руководство «Дальрыбвтуза» решило организовать неформальную встречу руководства вуза с приморскими журналистами, показать корабль и рассказать о трендах морского образования на Дальнем Востоке.
Олег Щека, временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», отметил, что в современной учебной морской практике в связи с быстрым изменением морских навигационных и производственных технологий, все большее внимание уделяется связи судоходной практики и учебными программами вуза.
Николай Зорченко, первый проректор вуза рассказал о малоизвестных деталях кругосветных пуитешествий парусника «Паллада». Интересно было слушать о том, что в дружеских соревнованиях между иностранными экипажами, курсанты, как правило, выигрывали призы не столько в силу физической подготовки, сколько из-за силы духа. «Русским важно победить, а не участвовать», отметил он.
Капитан УПС «Паллада» Сергей Толовиков, поведал о том, как формируют характер курсантов рейсы «Паллады» и о том, как устроен быт экипажа. Он также говорил о малоизвестных морских традициях, например, о поведении экипажа вовремя нахождении в кают-компании, где, кстати, за кружкой кофе в семейной атмосфере проходила пресс-конференция со СМИ.
Особое внимание на пресс-конференции было уделено развитию морскому рынка труда, а также участию «Паллады» в 2019-2020 годах в кругосветной экспедиции учебных парусных судов Росрыболовства, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева.
Возвращение фрегата из рейса запланировано на 5 июня. Рейс продлится 69 дней, этого достаточно, для того чтобы курсанты получили плавательный ценз и могли сдать экзамен на свою первую специальность: вахтенный матрос или вахтенный моторист.
Напомним, что в этом году «Паллада» проведёт два учебных рейса, а 1 ноября отправится в кругосветную экспедицию учебных парусных судов Росрыболовства, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Ранее Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства – «Паллада», «Седов», и «Крузенштерн».
Дмитрий Кожевников. Журнал "Дальневосточный капитал".
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